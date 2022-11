Une veillée organisée à Montréal pour le chanteur Mikaben, mort sur scène à Paris

La veillée se tiendra de 18 h à 20 h samedi à la place Émilie-Gamelin, située à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Hubert. L’équipe organisatrice dont fait partie Paul Toussaint invite les gens du public à apporter une chandelle.

On ne veut pas aller dans le côté trop funèbre. On veut fêter sa vie, lui rendre hommage et partager notre amitié pour lui. C’est quelqu’un qui aimait la culture et qui vendait la culture haïtienne à travers le monde , explique Paul Toussaint, qui a été chef exécutif de l’Agrikol avant de lancer son propre restaurant.

On va mettre sa musique, des vidéos, quelques témoignages, passer ce moment avec lui avant que ce soit fini, avant que son corps soit parti, poursuit-il. Sa musique et sa culture sont si riches, il va rester avec nous jusqu’à nos derniers jours.

Un succès de Noël en 1999

Paul Toussaint se souvient de son ami Michael Benjamin, dit Mikaben, comme d’un artiste qui portait profondément en son cœur les couleurs de son pays natal. Né à Port-au-Prince en 1981, il a étudié à Montréal avant de démarrer sa carrière en 1999, en participant à partir du Québec à un concours de chansons de Noël intitulé Konkou Chante Nwel, organisé par la chaîne haïtienne Telemax. Il a lancé son premier album, Vwayaj, l’année suivante.

Mikaben a eu la chance de grandir dans une famille d’artistes. Son père, Lionel Benjamin, est un chanteur populaire, d’ailleurs reconnu pour ses interprétations des classiques de Noël. Mikaben n’a pas remporté le concours, mais sa chanson Nwèl tristès a connu un énorme succès.

Nwèl tristès parlait des démunis, des gens qui ne vivaient pas Noël comme nous en mangeant autour d’une table. Il cherchait un brin d’espoir pour ces gens-là qui n’avaient pas les mêmes opportunités , explique le chef Toussaint.

Même moi, enfant, je chantais ça, j’avais 12 ans à l’époque. C’était la chanson qui était dans la bouche de tout le monde , dit-il.

Porte-étendard de la culture haïtienne, de Montréal à Port-au-Prince

Mikaben a connu une belle carrière au Québec, surtout avec son album Mika, lancé en 2004. Il a beaucoup joué à Montréal, notamment aux Francofolies et au Festival international de la musique haïtienne. Mais c’est vraiment en Haïti, où il est retourné peu après, que l’artiste a retrouvé ses repères.

Il était déjà plus établi en Haïti, où il y avait plus de monde pour lui. La scène musicale haïtienne à Montréal n’est pas trop grande. C’est plus des événements de saison , explique Paul Toussaint.

En Haïti, il a fait des albums avec [tout le monde]. Je pense que c’est le seul musicien haïtien qui a pu collaborer avec presque tous les groupes qui existaient [dans le pays]. Parmi ses collaborations notables, on pense surtout au groupe Carimi, avec qui il était en tournée lorsqu’il est décédé, mais aussi à l’artiste montréalais Wesli, né comme lui à Port-au-Prince.

À 41 ans, Mikaben n’avait d’ailleurs pas l’intention de s’arrêter. Il avait lancé son dernier album en 2018 et Paul Toussaint prévoyait de s’entretenir avec Evenko pour amener la tournée de Carimi au Québec.

C’était vraiment un jeune bourré de talent, qui aimait la culture et qui vendait Haïti chaque jour, partout où il passait. Même le dernier jour, il est parti après avoir chanté pour Haïti avec son drapeau sur le dos , conclut le chef.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.