De Roxham à l’Ontario, un trajet parfois fait à contrecœur

Depuis le mois de juin dernier, plus de 2000 demandeurs d'asile, arrivés par le chemin Roxham, ont été transférés par le gouvernement fédéral vers l'Ontario.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), entre le 30 juin et le 6 octobre, 1178 demandeurs d’asile ont été envoyés à Niagara Falls, 720 à Cornwall et 293 à Ottawa, soit un total de 2191 transferts.

Pour cette période, IRCC évalue le coût des opérations à près de 10 770 000 $, soit environ 4900 $ par personne.

Cette pratique a été mise en place à la suite de demandes répétées du gouvernement Legault, Québec soutenant que ses services ne peuvent plus répondre à la demande, en forte hausse depuis la réouverture du chemin Roxham en novembre 2021.

Entre janvier et septembre 2022, 26 846 dossiers de demandes d’asile ont été traités par l’Agence des services frontaliers au Québec, la très grande majorité concernant des personnes passées par le chemin Roxham.

C’est bien au-delà du précédent record établi en 2017, où 18 836 demandes avaient été enregistrées au Québec. Ce bilan s’élevait à 18 518, en 2018 et à 16 136 en 2019, avant de chuter à 3189 en 2020 pendant la pandémie.

Dans un courriel, IRCC assure que les transferts se font sur une base volontaire . Ils sont offerts aux personnes qui veulent s’établir en Ontario ou dans l’ouest du pays.

IRCC affirme que des demandeurs d’asile peuvent également être transférés temporairement en Ontario, afin de libérer de l’espace dans les sites d’hébergement temporaire au Québec. Par la suite, ils peuvent retourner au Québec dès que de l’hébergement est disponible.

Un ultimatum pour monter dans un bus

Plusieurs organismes montréalais ont cependant constaté que des demandeurs d’asile ont subi des pressions pour embarquer dans les bus, avec parfois un ultimatum de quelques heures, voire de quelques minutes.

C’est ce que nous a confié Juan, un demandeur d’asile qui est arrivé par le chemin Roxham, au cours de l'été, avec sa femme et leurs deux enfants. Ils ont fui leur pays dans l'urgence pour se protéger de la violence.

À leur arrivée, ils ont dû observer une quarantaine dans un hôtel réquisitionné par le gouvernement fédéral. Tout s'est bien passé, jusqu'au jour où un gestionnaire a déboulé dans leur chambre pour les inviter à plier bagage.

Juan n'était pas présent, il faisait des démarches en ville en vue de leur installation à Montréal. Il a reçu un appel de sa femme, paniquée. Elle comprenait seulement qu'il fallait partir... et vite.

Tous deux ne parlent ni français ni anglais. Coup de chance, Juan se trouvait alors en compagnie d'une travailleuse sociale qui a pu faire la traduction au téléphone.

La situation était simple : ils avaient 30 minutes pour trouver une adresse d'accueil au Québec. Dans le cas contraire, ils devaient embarquer dans un bus en direction de l'Ontario.

Leur niveau de stress était alors à son maximum. Je savais que l’Ontario était loin d’ici et donc je ne voulais pas aller là-bas , nous confie Juan, encore ébranlé par cet épisode, des semaines plus tard.

Par miracle, grâce à la travailleuse sociale, en quelques minutes, ils ont trouvé une place en urgence dans un foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile.

« On ne peut pas traiter ces personnes comme des numéros. Il y a des personnes qui sont assez résilientes pour le prendre, mais on a beaucoup d'enfants traumatisés par leur histoire migratoire, énormément de femmes aussi. » — Une citation de Arthur Durieux, cofondateur, centre Le Pont

La famille a été accueillie par le centre Le Pont. C’est le cofondateur Arthur Durieux qui leur a ouvert les portes, comme il le fait pour des dizaines de familles chaque année.

Cette famille a eu de la chance parce qu’une chambre était prête , dit-il, tout en invitant les gouvernements à faire preuve d’humanité .

Par la suite, Juan et sa famille ont trouvé un appartement. Avec sa femme, ils suivent désormais des cours de francisation, leur fille va à l'école et le couple a la ferme intention de travailler et de s'intégrer au Québec.

Arthur Durieux, cofondateur de l'organisme Le Pont, centre d'hébergement et de services pour des demandeurs et demandeuses d'asile Photo : Vincent Rességuier

Un poids additionnel

Selon le Collectif Bienvenue et le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), ce genre de situation a été observé à plusieurs reprises au cours de l’été, lorsque la pression sur le système d'accueil était à son maximum.

Même constat chez Foyer du monde, qui offre un hébergement temporaire aux migrants. Sa coordonnatrice, Eva Gracia-Turgeon s’oppose au transfert des personnes qui veulent s’installer définitivement au Québec.

Selon elle, un transfert est un poids supplémentaire pour les demandeurs d’asile qui ont déjà fait leur demande d'asile au Québec.

Ils doivent faire ensuite des changements complexes pour faire suivre la demande dans une autre province. Cela complique la gestion du parcours migratoire , déplore-t-elle.

IRCC assure que des renseignements sont fournis aux demandeurs d’asile pour les aider à modifier leur dossier et qu'ils peuvent avoir accès un service de soutien, mais, selon Eva Gracia-Turgeon, la situation est loin d'être idéale.

Ça crée un poids additionnel sur des gens qui ne connaissent pas l'Ontario, des gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils ont probablement eu des problèmes de violence , s’exclame Mme Gracia-Turgeon.

Eva Gracia-Turgeon, coordonnatrice de Foyer du monde Photo : Vincent Rességuier

Une communication critiquée

Les organismes montréalais que nous avons consultés dénoncent en bloc le fait que les demandeurs d’asile transférés ne comprennent pas toujours les enjeux de ce voyage.

Manque de communication, court délai de réflexion, barrière de la langue, accompagnement déficient… selon eux, la prise en charge est loin d’être optimale, dans un contexte où les différents services d’accueil gouvernementaux sont débordés.

« Certains n'ont pas confiance dans les forces de l'ordre ou dans le gouvernement. Quand ils arrivent ici, ce n'est pas ce genre d'action qui va les sécuriser. Ce n'est pas répondre à leur questions que de les forcer à faire quelque chose sans leur dire ce qu'il se passe. » — Une citation de Eva Gracia-Turgeon, coordonnatrice, Foyer du monde

De son côté, IRCC nous a écrit que les demandeurs d’asile reçoivent un document expliquant où ils seront transférés avec des réponses aux questions les plus courantes, notamment sur l’aide financière.