Pas encore été au WIFF ? Vous avez encore une fin de semaine pour vous rattraper

Voici quelques suggestions de l'équipe à voir d'ici dimanche.

Happening

L'événement est une production française d'Audrey Diwan adaptée d'un roman d'Annie Ernaux, qui a récemment reçu le prix Nobel de littérature. Le film se passe dans les années 1960 en France. Anne, une étudiante apprend qu'elle est enceinte et veut à tout pris se faire avorter.

Dans le contexte actuel où l’accès à l’avortement est remis en question, le propos du film est d'une étonnante actualité. Il montre également que la loi n'a jamais empêché les femmes de se faire avorter, mais qu'elle peut mettre leur vie en danger.

À voir : vendredi 4 novembre à 11 h 15 au théâtre Chrysler.

Nowhere Special

Le film suit la tradition de plusieurs films britanniques des dernières années qui présentent le portrait de gens de milieu social défavorisé. Réalisé par Uberto Pasolini, Nowhere Special raconte l’histoire du père d'une famille monoparentale dont la vie est dédiée à l’éducation de son fils. Des questions et des choix déchirants seront au menu du film. Un film incontournable selon le directeur et chef programmateur du WIFF, Vincent Georgie.

À voir : vendredi 4 novembre à 20 h ou dimanche 6 novembre à 20 h 40 au théâtre Capitol.

No Straight Lines : The Rise of Queer Comics

Ce documentaire de Vivian Kleiman plonge les spectateurs dans l’histoire des différents combats et enjeux LBTQ2+ depuis les années 1970 avec un regard sur la bande dessinée qui est née de ce contexte. Il a fait partie de plusieurs sélections officielles de festivals l’année dernière et a reçu le Grand prix du jury pour un documentaire au Outfest de Los Angeles.

À voir : dimanche 6 novembre à 11 h à l'École des arts créatif de l'Université de Windsor (Armouries).

The Last Tourist

Vous avez rêvé d’aller au bout du monde et en vous y rendant, vous avez constaté que le paradis rêvé était déjà, et ce depuis longtemps, rempli de monde ? Le documentaire de Tyson Sadler,The Last Tourist, explore les dérives et les conséquences environnementales du tourisme de masse et nous invite à remettre en question notre urgence de voyager.

À voir : dimanche 6 novembre à 9 h au théâtre Capitol (salle Kelly).

The Long Rider

On pourra aussi voyager par procuration avec le périple réalisé par Filipe Masetti qui s’inspire d’une expédition équestre de l'écrivain argentin Aimé Tschiffely en 1925. L’histoire pourra certainement intéresser les amateurs d’évasion plutôt atypiques. L'aspirant journaliste fait un périple de plus ou moins 20 000 km à partir de la ville de Calgary en Alberta jusqu’au Brésil. Pendant deux ans, Filipe Masetti a traversé 12 frontières et rencontré de multiples dangers sur son chemin.

À voir : vendredi 4 novembre à 9 h 15 et 13 h 10 au théâtre Capitol.

Projection spéciale

Le film gagant du prix Choix du public LiUNA! sera annoncé dimanche 6 novembre au matin. Une projection gratuite du film qui aura reçu les faveurs du public sera proposée le même jour à 17h45 au théâtre Chrysler.