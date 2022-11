Trois candidats à la mairie de Baie-des-Hérons, la santé et le tourisme au cœur des enjeux

Trois candidats qui connaissent bien le monde municipal se présentent à la mairie de Baie-des-Hérons, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Tous s’entendent pour dire que le développement touristique et l’accès à des soins de santé de qualité sont des priorités pour cette nouvelle municipalité.

Le 28 novembre prochain, les électeurs devront choisir leurs représentants de l’entité 9, qui regroupera la ville de Dalhousie, le village de Charlo et les DSL de Dalhousie Junction, Point La Nim et une partie du DSL Chaleur.

Le maire de Dalhousie Normand Pelletier, une conseillère municipale de Dalhousie Gail Fearon, et le maire du village de Charlo Gaétan Pelletier, briguent la mairie de cette nouvelle communauté qui comptera 5489 habitants.

Attirer les touristes

Conseiller municipal de 1995 à 1998 et élu maire en 2016, Normand Pelletier se lance dans la course dans le but de poursuivre ce qu’il a commencé.

Notre équipe, on a fait du beau travail et je veux continuer dans cette trajectoire-là, aider les gens de notre municipalité et de la région , dit-il.

Normand Pelletier, maire de Dalhousie, brigue la mairie de la nouvelle municipalité Baie-des-Hérons. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il ajoute que la nouvelle municipalité a un potentiel en or en ce qui a trait au développement touristique et économique.

« On va avoir 45 km de côte, la plus belle région à mes yeux de la province du Nouveau-Brunswick! » — Une citation de Normand Pelletier, maire de Dalhousie

Normand Pelletier rappelle le désir de Dalhousie de revitaliser le site de l’ancienne centrale d’Énergie NB pour un projet récréotouristique.

Gail Fearon, conseillère municipale de Dalhousie, est candidate à la mairie pour la municipalité Baie-des-Hérons. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Gail Fearon est une conseillère municipale du village de Dalhousie, avec 13 ans d’expérience dans le monde municipal. Elle s’implique activement au sein de sa communauté.

Elle est aussi d’avis que la nouvelle municipalité doit, entre autres, miser sur l’industrie touristique.

Moi j’aimerais travailler à faire des choses qui va les attirer plus, parce qu’une fois que quelqu'un vient ici, il y a beaucoup de beauté, mais faut avoir des choses à faire aussi! , explique-t-elle.

Elle croit que la municipalité se doit d’être transparente avec les citoyens de tous les quartiers, surtout en contexte de fusion, et veut engager les discussions avec eux.

Je trouve que c’est important qu'on donne l’information, que les gens se sentent informés de ce qui se passe à l'hôtel de ville , dit-elle.

Gaétan Pelletier, maire de Charlo, se lance dans la course à la mairie de Baie-des-Hérons. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le maire du village de Charlo, Gaétan Pelletier, est infirmier de profession. Il a été conseiller municipal au village de Balmoral et est maintenant maire de Charlo depuis 18 mois. Il a choisi de se représenter parce qu’il aime son travail d’élu et sa relation avec ses citoyens.

Il croit que le nouveau conseil municipal devra s’assurer d’avoir une gestion saine des finances, avec tous les changements qu'un regroupement de communautés impliquent.

Va falloir avoir une vision, une mission et bien sûr avoir un plan stratégique pour notre communauté, pour que nos citoyens reçoivent le maximum de services [...] aux frais les moins élevés , dit-il.

La santé au cœur des enjeux

Gaétan Pelletier souligne aussi que l’accès à des soins de santé de qualité fait partie des inquiétudes de ses citoyens. Il souligne que la population est de plus en plus vieillissante et que les jeunes quittent la région.

« Le système de santé doit s’améliorer, on en a un portrait dans notre région et tout le Restigouche en souffre et il faut absolument qu'on se prenne en main. » — Une citation de Gaétan Pelletier, maire de Charlo

Normand Pelletier, maire de Dalhousie, croit aussi que les municipalités ont un rôle à jouer dans le recrutement des professionnels de la santé.

Si on veut attirer des gens, à venir s’installer dans notre belle région, on a besoin d’employés dans le système de santé .

De son côté, Gail Fearon admet que les citoyens lui font souvent part de leurs inquiétudes devant la difficulté d'avoir accès à des soins de santé au moment opportun, près de chez eux.

Même si une fusion entre différentes communautés comprend son lot de défis, la candidate envisage un possible mandat avec optimisme.

On a beaucoup en commun, oui il va y avoir des défis, mais aussi je pense qu’on va faire des belles choses ensemble. Ça va prendre une coupe d’années à s’habituer, peut-être, et tout mettre nos projets, mais je pense que c’est ça j'aimerais être là pour aider à faire ça , explique-t-elle.

D’après les informations de Serge Bouchard