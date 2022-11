Nétanyahou et ses alliés remportent une majorité en Israël

Benyamin Nétanyahou et ses alliés de droite ont remporté la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives du 1er novembre, a annoncé jeudi la commission électorale israélienne.

Avec 32 sièges pour le Likoud de l'ancien premier ministre Nétanyahou, 18 pour les partis ultra-orthodoxes et 14 pour une alliance d'extrême droite, le bloc de droite a remporté 64 sièges, d'après la commission. En face, le bloc du premier ministre sortant Yaïr Lapid, centriste, a remporté 51 sièges.

Ce dernier a d'ailleurs félicité son adversaire, selon un communiqué publié par le porte-parole de M. Lapid.

Le premier ministre Lapid a félicité M. Netanyahu pour sa victoire aux élections et a informé le chef de l'opposition qu'il avait donné les instructions pour préparer une transition ordonnée , souligne ce communiqué.

L'État d'Israël est au-dessus de toute considération politique. Je souhaite à Nétanyahou la réussite, pour le bien du peuple d'Israël et l'État d'Israël , a ajouté M. Lapid.

Les Israéliens ont voté mardi pour leurs cinquièmes législatives en trois ans et demi, dans un pays divisé politiquement qui peine à accoucher de coalitions ou les maintenir.

L'an dernier, Yaïr Lapid avait rallié une coalition hétéroclite (droite, gauche, centre et un parti arabe) pour mettre un terme au règne de Benjamin Nétanyahou, le plus pérenne des chefs de gouvernement de l'histoire d'Israël, au pouvoir de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021.

Le président israélien Isaac Herzog, dont la fonction est largement symbolique, est maintenant appelé à mandater M. Nétanyahou pour former un gouvernement; ce dernier aura ensuite 42 jours pour ce faire.