Pourquoi changer d'heure et d'où vient cette pratique? Des reportages tirés de nos archives nous rappellent depuis quand et sous quels motifs il nous faut reculer l’heure chaque automne.

C'est le même rituel chaque automne. Le premier dimanche de novembre, il nous faut reculer les montres et les horloges d’une heure afin de retourner à l’heure normale de l’Est.

Pour les uns, c'est hélas un signe de plus que l'hiver approche , déclare Josée Thibeault dans cet extrait du Téléjournal du 26 octobre 2002. Pour les autres, c'est peut-être le luxe gratuit d’une heure supplémentaire au lit!

Reportage de Marie-Maude Denis sur les origines du changement d'heure. Le bulletin de nouvelles est présenté par Josée Thibeault.

La journaliste Marie-Maude Denis explique dans ce reportage les origines du changement d’heure.

L'idée vient de Benjamin Franklin qui proposait dès 1784 d'avancer l’heure l’été afin de tirer parti de la lumière naturelle.

Durant la période estivale, le soleil peut se lever à 4 h du matin bien que la majorité des gens n'entame pas leur journée avant 6 h. Instaurer une heure avancée l’été permettait ainsi de profiter davantage de cet ensoleillement en soirée.

C’est durant la Première Guerre mondiale que l’heure avancée de l’Est est adoptée par les gouvernements nord-américains et européens afin d’économiser de l’énergie.

Depuis, en avançant l’heure au printemps, on s’offre une heure de clarté supplémentaire le soir. Puis, à l’automne, on recule l’heure pour retourner à l’heure normale de l’Est.

L'heure avancée de l'Est (HAE) a été instaurée durant la Première Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Michael Malak

Mais pourquoi ne pas garder l’heure avancée toute l’année?

L’expérience a été tentée dans l’Ouest canadien et aux États-Unis, mais cela signifiait pour certains de sortir de chez eux dans la noirceur matinale au cours d’une période de l’année.

La Saskatchewan fait pour sa part figure d’irréductible province. Le changement d’heure n’y a jamais été appliqué. Les agriculteurs de cette province canadienne se lèvent avec le soleil tout au long de l’année et ne voient pas l’intérêt de perturber la routine des animaux en leur imposant ce changement.

Les avantages de l’heure avancée de l’Est varient ainsi grandement selon notre secteur économique, en plus de devenir de plus en plus folkloriques.

Reportage de la journaliste Marie-Christine Valois sur le rituel du changement d'heure. Le bulletin de nouvelles est présenté par Pascale Nadeau

Malgré tout, il semble bien que cette pratique soit là pour durer. Au Téléjournal du 6 novembre 2010 animé par Pascale Nadeau, la journaliste Marie-Christine Valois nous en présente quelques avantages à court terme.

D’abord, le recul de l’heure nous permet de dormir 60 minutes de plus durant la nuit du retour à l’heure normale de l’Est.

Dans les bars et restaurants qui ouvrent jusque tard dans la nuit, le service d’alcool peut se faire durant une heure de plus ce qui signifie davantage de recettes pour les tenanciers et de plus longues célébrations pour les clients.

Et autrement, que reste au lendemain du passage à l’heure d’hiver? Je vais manger plus tard, je vais me coucher plus tard et je vais jouer au Game Boy plus tard aussi! , déclare un jeune garçon à la journaliste Marie-Christine Valois.