Une lueur d’espoir pour la Bibliothèque régionale de Saint-Pierre-Jolys

L'entente qui lie la bibliothèque à la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge arrive à terme le 1er mars 2023. La bibliothèque devait donc trouver de nouveaux locaux avant cette date, mais des arrangements sont en cours.

Selon l'administratrice de la Bibliothèque régionale Jolys, Nicole Grégoire, la Division scolaire a promis que la bibliothèque va continuer à demeurer au sein de son école Heritage Immersion jusqu'à la fin de cette année scolaire, voire l'année scolaire suivante.

Ce qui va peut-être changer pour l'année scolaire 2023-2024, c'est qu'il y a une possibilité qu'on partage le local avec des enseignants et les élèves parce qu'il y a un manque d'espace dans l'école , explique-t-elle.

Quant à la rentrée 2024-2025, elle dit que l'incertitude règne. Pour ce qui est de cette année scolaire, on se trouve dans une situation où on va peut-être avoir besoin d'un nouveau local , ajoute Mme Grégoire.

Selon elle, l'école dit avoir besoin d’un minimum de 5 classes supplémentaires. Ce moment de répit permet d'atténuer la crainte de la communauté et des écoles locales.

Nicole Grégoire, administratrice de la Bibliothèque régionale Jolys Photo : Bibliothèque Régionale Jolys

Quand on a appris que la Division allait mettre fin à notre contrat en mars prochain, la communauté n'était pas très contente parce qu'elle se demande ce qui adviendrait de notre bibliothèque et celles dans les écoles. C’est à ce moment qu'on a lancé une pétition. À ce jour, elle a été lue 39 fois par 6 députés de l'opposition , note-t-elle.

Depuis 1967, la Bibliothèque régionale Jolys est dans les locaux de l'école Héritage Immersion. Une longue histoire qui a donné un partenariat gagnant-gagnant, souligne Nicole Grégoire.

Les élèves ont accès à une plus grande collection de livres et plus de services. Comme bibliothèque publique, on peut offrir des services qui ne relèvent pas d'une bibliothèque scolaire. On veut donc continuer à partager non seulement nos ressources, mais aussi on peut apporter à la collection scolaire avec les fonds dont on a accès , rappelle Nicole Grégoire.

La succursale de la Bibliothèque Jolys à Saint-Malo était aussi dans le viseur de la Division scolaire de la Vallée de la Rivière-Rouge.

Son entente avec a Division se termine le 21 décembre prochain. Mais d'après, Nicole Grégoire, la bibliothèque a dû fermer ses portes en août parce que les travaux d'agrandissement de l'école ont commencé plus tôt.

Tous les livres sont actuellement entreposés en sécurité dans des espaces offerts par la municipalité rurale de De Salaberry.

Mme Grégoire affirme qu'à la fin des travaux d'agrandissement, la Division scolaire Vallée de la rivière Rouge procédera à une évaluation des espaces et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle décidera si oui ou non la bibliothèque va réintégrer l'établissement.