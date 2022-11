Des Premières Nations inquiètes de la hausse des infections transmises sexuellement

Des chefs de Premières Nations et des professionnels de la santé sonnent l'alarme à propos du nombre de cas d'infections transmises sexuellement (ITS) signalés dans certaines communautés de la province.

Des données compilées par des travailleurs de la santé du Battlefords Agency Tribal Council ont choqué les autorités autochtones. Les cas d'infection à la syphilis ont plus que triplé au cours des dernières années. Pour l'année 2022, 56 cas avaient été recensés en date du mois d'août.

Ces données ont été compilées dans six Premières Nations de la région des Battleford, dans le centre ouest de la province. Elles n'incluent pas les autres communautés et les Autochtones qui vivent à l'extérieur des réserves.

La situation est urgente, prévient la Dre Alexandra King, détentrice de la chaire Cameco de l’Université de la Saskatchewan sur la santé et le mieux-être des Premières Nations. Elle se dit déchirée de voir des mères perdre leur enfant en raison de la syphilis congénitale, ou encore des gens trop affectés par leurs dépendances à la drogue pour se faire tester.

Or, ces situations excessivement difficiles pour ceux et celles qui les vivent auraient souvent pu être évitées, croit-elle. Elle ajoute que ces problèmes sont ancrés dans les traumatismes non résolus, comme ceux engendrés par les pensionnats pour Autochtones.

Un problème enraciné dans le colonialisme

C'est le colonialisme qui se cache derrière ces problèmes , dit la Dre King.

La cheffe de la Première Nation de Moosomin, Cheryl Kahpeaysewat, partage ce constat, mais ne le trouve pas étonnant.

Plusieurs personnes profondément blessées se tournent vers la méthamphétamine ainsi que vers d'autres drogues moins chères et très accoutumantes , indique-t-elle.

En élaborant un plan de prévention et d'éducation qui met enseignants, travailleurs de la santé et anciens des Premières Nations de la partie, le Battlefords Agency Tribal Council espère s'en prendre aux préjugés associés aux infections transmissibles sexuellement.

Cheryl Kahpeaysewat dit espérer le soutien des deux paliers de gouvernement, notamment pour la lutte aux dépendances, le soutien en santé mentale et le logement.

Avec les informations de Jason Warick