Des aînés encore fraudés par de faux employés d’institution financière

Le SPS a travaillé cette semaine seulement sur quatre dossiers impliquant des personnes de plus de 70 ans. Des plaintes ont également été faites au printemps dernier et à la fin de l'été, et des malfaiteurs ont agi autant en Estrie qu'à Montréal et en Outaouais.

Les voleurs téléphonent aux gens en prétendant être des employés d'une institution financière, et ils affirment que leurs cartes de guichet et de crédit ont été fraudées.

Le suspect demande alors ces personnes de leur remettre leurs cartes et les numéros d'identification personnels à une autre personne passant dans le secteur, ou de les placer dans une boîte aux lettres.

Le porte-parole du SPS Martin Carrier appelle donc à la vigilance, d'autant plus qu'il s'agit d'un phénomène déjà vu.

Au cours de l'été, on parlait de facteurs de Poste Canada qui devait aller chercher les cartes. Il faut comprendre que cette fraude vise particulièrement les personnes âgées, donc ça serait important que les gens puissent aviser leurs proches, grands-parents, parents, de ce modus operandi.