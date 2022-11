Une chapelle naît des cendres de l’église de Shemogue

La communauté catholique de Shemogue et des environs, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, continue de panser ses blessures, près d’un an après l’incendie qui a complètement détruit son église. Une modeste chapelle est en construction là où se trouvait le bâtiment centenaire.

Les événements du 9 décembre 2021 resteront gravés dans la mémoire de Roseline Cormier pendant longtemps. Ce jour-là, elle a assisté à la destruction de l’église Saint-Thimotée qu’elle affectionnait tant.

Pendant des heures, cette membre du comité paroissial est restée dans sa voiture, de l’autre côté du chemin. Elle regardait les flammes léger le bois blanc du bâtiment et la fumée monter vers le ciel.

« C’est lorsque j’ai vu le clocher gauche tomber que j’ai réalisé que c’était la fin de notre église. J’étais toute seule dans l’auto et je mijotais, et je pensais et je pleurais » — Une citation de Roseline Cormier, présidente du comité de construction

Ce constat lui a fait mal et elle a vécu toutes sortes d’émotions. Mais cela ne l'a pas empêché de penser à l’avenir.

Je me suis dit : ça nous prend quelque chose. Je crois que dans mon cœur, je savais déjà qu’on n’aurait pas une nouvelle église. Les temps nous le disent, le besoin n’est plus là , raconte-t-elle.

L'incendie du 9 décembre 2021, allumé intentionnellement selon la police, a complètement détruit l'église de Shemogue. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Ce quelque chose, elle ne savait pas encore quelle forme il allait prendre. Mais elle était convaincue qu’il était nécessaire afin d’effacer une partie de la peine ressentie par les membres de la communauté.

« Je me disais que si moi ça fait mal de même, je suis assise icitte et je pleure toute seule, combien il y en a d’autres qui ont connu la paroisse encore plus longtemps que moi qui doivent sentir le vide. » — Une citation de Roseline Cormier, présidente du comité de construction

D’une église Saint-Thimothée à l’autre

Après le choc initial, le comité paroissial s’est mis à réfléchir à la suite. Un membre a parlé de l’exemple d’Adamsville, une petite communauté rurale du comté de Kent.

L’église catholique de ce village – elle aussi nommée Saint-Thimothée, comme celle de Shemogue – a été démolie il y a quelques années. Une petite chapelle par la suite a été construite pour permettre aux gens de s’y recueillir.

La présidente du comité de construction de la chapelle, Roseline Cormier. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

On a sauté dans l’auto, mon mari et moi et on est allés à Adamsville. On est rentrés dans la chapelle. De toute beauté, toute beauté. C’était simple, ça me rappelait l’église de Shemogue , raconte-t-elle.

L’idée de construire une petite chapelle a fait son bout de chemin au sein du comité paroissial de Shemogue. Puis, un beau jour, le fils de Roseline Cormier lui a passé un coup de fil qui l’a marquée.

Mon fils réalisait que je souffrais. J’avais de la peine. Je crois qu’il le ressentait chaque fois qu’il me parlait. C’est tout ce que j’avais à parler. C’était la chapelle. Une bonne journée, il m’a téléphoné et m’a dit « mame, ouvre ton ordinateur » et il a raccroché, pas plus que ça.

Elle a écouté son fils, qui est ingénieur. Elle a démarré son ordinateur et ouvert sa boîte courriel. Il m’avait envoyé un plan d’une chapelle. Ben croyez-moi que mame a pleuré! Ça m’a assez touchée.

Le projet de chapelle prend forme

Un cimetière est situé à quelques dizaines de mètres de la nouvelle chapelle. Les ancêtres et les proches de Roseline Cormier y sont enterrés. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le comité de construction formé pour l’occasion et présidé par Roseline Cormier a planché sur le projet pendant des mois. Au fil du temps, le projet a pris un peu plus d’ampleur et les dimensions du bâtiment ont été revues à la hausse.

Le comité et l’archidiocèse se sont entendus sur des plans. Le chantier a été lancé il y a quelques jours et avance rapidement. La fondation a été coulée et la structure a été montée.

La chapelle de Shemogue prend forme. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La chapelle permettra d’accueillir quelques personnes à la fois, le printemps, l’été et l’automne. Elle servira aussi de musée communautaire sur l’histoire de Shemogue et des environs.

Ils ont beaucoup d’idées, j’ai hâte de voir ça se dérouler au courant des années, j’espère que j’aurai quelques années encore pour en jouir. Ils vont avoir un coin pour nos vétérans, un coin pour nos pêcheurs perdus à la mer , explique Roseline Cormier.

Roseline Cormier dans la chapelle en construction. On voit en arrière-plan la cloche, tombée lors de l'incendie du 9 décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Certains objets sauvés de l’incendie de l’église y seront exposés, dont une bannière confectionnée pour souligner la visite du pape Jean-Paul II à Moncton, en 1984.

Ça, ça avait été fait par les mains des femmes du village, morceau à morceau. C’est extraordinaire. Elle a été réchappée du feu. Elle était un petit peu boucanée. Jeannette s’est occupée de la laver, de la réparer. [...] Elle nous attend pour être mise dans notre chapelle.

Ça va être parfait, ça va être parfait.

Alors que l’entrevue avec Roseline Cormier tire à sa fin, Jeanne LeBlanc passe jeter un coup d'œil au chantier. Cette membre du comité paroissial a elle aussi été marquée par l’incendie du 9 décembre 2021.

C’était notre place. Tous les dimanches matins, on était à notre petite église. On l’appréciait beaucoup. Quand on a eu la nouvelle, c’était pas mal sad, c’était triste au boutte , affirme-t-elle.

Au cours des mois qui ont suivi le sinistre, elle s’est posé des questions sur l’avenir de la communauté catholique de Shemogue.

Jeanne LeBlanc a visité le chantier, à Shemogue. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

On ne savait pas ce qui allait arriver. Est-ce qu’on allait la perdre, est-ce qu’on allait perdre notre paroisse? On ne le savait pas.

Aujourd’hui, elle est contente de voir qu’il y aura une petite chapelle à quelques dizaines de mètres du cimetière. C’est là qu’elle et son conjoint comptent être enterrés lorsque leur temps viendra.

C’est pour ça qu’on est très content d’avoir ceci pour tenir notre affaire réveillée, pour dire qu’il y a encore de quoi qui se passe dans notre petite paroisse.

Jeanne LeBlanc regarde autour d’elle, visiblement contente du résultat. So far so good, comme qu’on dit dans notre petit langage. C’est même plus grand que j’expectais. Mais met que tout soit fini, on verra vraiment. Ça va être parfait, ça va être parfait , dit-elle.