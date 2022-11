Pétrole : 238 M$ en nouveaux travaux de prospection promis à T.-N.-L.

ExxonMobil, BP, Equinor et la qatarienne QPI promettent de dépenser au moins 238 millions de dollars sur la prospection dans un secteur de 1,2 million d’hectares – l’équivalent de 38 fois la superficie de la ville de Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), l'agence qui octroi les permis d'exploration, en a fait l'annonce mercredi.

C’est très encourageant. Ce sont de très bonnes nouvelles pour l’industrie , se réjouit Jim Keating, pdg d’OilCo, la société d’État responsable du développement du secteur pétrolier de Terre-Neuve-et-Labrador.

On a des compagnies importantes qui disent haut et fort qu’elles veulent travailler ici, [...] on a des champs très prometteurs où il y aura de nouveaux travaux et on a le potentiel de développer une nouvelle industrie gazière.

Des milliards de barils

ExxonMobil et QPI s’engagent à dépenser 181,6 millions dans le champ pétrolifère Heart’s Content, situé à 470 km à l’est de Terre-Neuve. Selon Jim Keating, des analyses préliminaires montrent que des milliards de barils de brut et des réserves importantes de gaz naturel pourraient s’y trouver. Pour le moment, la province ne compte aucun champ gazier en production.

Jim Keating soutient que Heart’s Content est un des champs les plus prometteurs au large de Terre-Neuve. Les permis d’exploration du C-TNLOHE sont octroyés au plus offrant, ce qui explique les dépenses importantes promises.

Pour être octroyé un permis, les compagnies doivent s’engager à dépenser au moins 10 millions de dollars sur la prospection dans un délai de six ans.

Jim Keating est pdg d'OilCo, la société d'État responsable du développement du secteur pétrolier de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Equinor et BP promettent de forer des puits exploratoires dans trois secteurs entourant le site du mégaprojet Bay du Nord, qui pourrait produire plus de 500 millions de barils de pétrole, selon les dernières prévisions. Les dépenses promises totalisent 40 millions de dollars.

BP s’engage aussi à dépenser 16,5 millions dans le champ Ferryland, situé à 325 km à l’est de l’île. Une partie du champ chevauche le plus important refuge marin dans l’est du Canada, un secteur désigné sous le nom Fermeture du talus nord-est de Terre-Neuve .

Le C-TNLOHE affirme aussi que les cinq parcelles de terre où les pétrolières feront de la prospection englobent un certain nombre de zones importantes pour les pêcheurs qui exploitent le crabe et d'autres espèces . L’agence soutient que les compagnies devront collaborer avec les autorités fédérales et provinciales afin de limiter les impacts environnementaux.

Tous les champs se situent dans un secteur où la profondeur des eaux est d’entre 1000 m et 2000 m. À l’heure actuelle, les plateformes en production au large de Terre-Neuve se situent dans des eaux d’environ 100 m de profondeur.

Seulement cinq permis seront octroyés

Le C-TNLOHE avait lancé, en mai dernier, un appel d’offres pour 38 parcelles de terre à l’est et au sud-est de Terre-Neuve.

Seulement cinq permis seront accordés, en fin de compte. Mais Jim Keating note que les investissements en exploration pétrolière atteignent un creux historique , alors qu’un nombre de moins en moins élevé de compagnies dépense de moins en moins sur la prospection.

Charlene Johnson, pdg d’Énergie T.-N.-L., un organisme regroupant les sociétés énergétiques de la province, croit que malgré le ralentissement du secteur pétrolier durant la pandémie, l’industrie se réchauffe.

Charlene Johnson, présidente et directrice générale d'Energy N.-L. Photo : Radio-Canada / Ted Dillon

On a eu deux années difficiles, mais on a le vent dans les voiles en ce moment , affirme-t-elle.

Forer un puits exploratoire en haute mer peut coûter environ 100 millions de dollars, selon Énergie T.-N.-L. Pour la plupart, les pétrolières le font quatre ou cinq ans après l’octroi d’un permis de prospection.

Mais Charlene Johnson rappelle que le gouvernement fédéral a récemment accéléré les processus d’approbation environnementale des projets de forage à l’est de Terre-Neuve. L’ancien processus pouvait s'étaler sur plus de 1000 jours. Le nouveau devrait durer trois mois.

Du pétrole plus propre?

Jim Keating soutient aussi que la transition énergétique s'accélère et que les pétrolières ne peuvent plus attendre s'il veulent développer de nouveaux projets.

Il explique que les pétrolières cherchent des réserves dont l’extraction coûte moins cher et les émissions sont plus faibles. À la lumière du conflit en Ukraine, elles veulent aussi exploiter des plateformes dans des pays stables. L’or noir terre-neuvien, dont l’extraction produit relativement moins d’émissions, sera donc très précieux dans les années à venir, indique-t-il.

Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques à Équiterre, rappelle pourtant que la grande majorité des émissions liées au pétrole sont produites lorsqu’il est brûlé. Il souligne aussi que plusieurs organisations internationales, dont l’Agence internationale de l’énergie, soutiennent qu’il ne faut plus lancer de nouveaux projets pétroliers si la planète veut freiner les changements climatiques.

Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques publiques chez Équiterre Photo : zoom

Il y a une incohérence claire entre les exigences scientifiques et ce qui se fait au pays. Tous les rapports nous disent la même chose, on ne doit développer aucun nouveau projet pétrolier et gazier si on veut rester sous la limite de 1.5 °C [la cible de l’Accord de Paris] , estime-t-il.