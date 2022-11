Windsor-Essex se prépare à une hausse importante des maladies respiratoires

Selon le chef du Service d'urgence médicale (SMU) que la déclaration d'état d'urgence émise le 17 octobre dernier en raison de la pénurie d'ambulances a été mise en veilleuse en raison de l'amélioration de la disponibilité des véhicules d'urgence.

Nous surveillons la situation , précise jeudi Bruce Krauter.

Au début octobre, la manque d'ambulances a forcé le déclenchement d'alertes de type code noir et rouge pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. La situation s'est stabilisée, mais reste fragile, selon M. Krauter.

Nous en avons eu quelques-uns dimanche soir, notre volume d'appels a augmenté, il y a eu des accidents graves et des appels graves, et nous sommes passés en alerte code noir pendant quelques minutes, deux ou trois minutes, puis nous avons retrouvé des ambulances disponibles , a-t-il souligné en ajoutant qu'un autre événement du genre s'est également produit lundi.

Il dit être surtout inquiet par le volume d'appels d'urgence qui augmentent alors que la saison de la grippe n'en est qu'à ses débuts.

Plusieurs hôpitaux de la province ont notamment recensé une forte hausse du nombre d’enfants atteint du virus respiratoire syncytial. Photo : iStock / Prostock-Studio

Les maladies respiratoires sont en hausse

Les responsables médicaux de Windsor-Essex ont publié une déclaration commune jeudi, mettant en garde contre l'augmentation des maladies respiratoires.

Par rapport aux années précédentes, le virus de la grippe saisonnière se propage plus rapidement et plus agressivement et nos taux de vaccination contre la COVID-19 continuent d'être inférieurs à la moyenne provinciale , peut-on lire dans le communiqué.

Le bureau de santé publique régional, les hôpitaux locaux et les associations médicales et pharmaceutiques ont tous mis en garde contre les conséquences de cette situation sur l'ensemble du système.

Nos équipes travaillent extrêmement dur pour soigner les malades et protéger la santé de tous, mais nous avons besoin de votre aide , poursuit le communiqué.

Il est une nouvelle fois demandé aux personnes de rester à jour dans leurs vaccinations, notamment contre la grippe et la COVID-19.

Bien orienter les ambulances

Entre-temps, Bruce Krauter affirme que le SMU de la région ont pris d'autres mesures pour assurer la disponibilité des véhicules d'urgence sur le terrain.

Nous avons commencé à envoyer un navigateur au centre de répartition pour aider les communicateurs à déplacer les ambulances au bon endroit, afin qu'elles puissent être déchargées en temps opportun , explique-t-il.

Le SMU travaille également avec les hôpitaux locaux pour mieux gérer le flux de patients et résoudre les problèmes de capacité.

M. Krauter souligne que le public peut aussi faire sa part en comprenant quelles situations réclament de faire appel à une ambulance et de se rendre aux urgences. Il ajoute que c'est un mythe de croire que le fait de prendre une ambulance pour se rendre à l'hôpital signifie que l'on sera traité plus rapidement, mais que la rapidité de la prise en charge à l'hôpital se fait en fonction de la gravité du cas.

Avec des informations de CBC