Chantier naval: « un désengagement du gouvernement », déplore la députée de Caraquet

Isabelle Thériault se montre très déçue de la tournure des évènements au chantier naval de Bas-Caraquet.

Le gouvernement provincial a vendu, sans faire de bruit, en février dernier, un bâtiment à l'entreprise qui le louait, Construction navale atlantique, au prix de 400-mille dollars, même si sa valeur dépassait un million de dollars.

Le gouvernement provincial s'est départi de ces deux édifices au chantier naval de Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Au fil des ans, des millions de dollars ont été investis par les gouvernements provincial, fédéral et les municipalités de Bas-Caraquet et Caraquet dans la relance de la construction navale.

Les qualités des ouvriers et ouvrières de la région étaient mises en évidence et l'on a souvent entendu les élus dire que les gens de la région avaient la construction de bateaux dans le sang depuis longtemps.

Aujourd'hui, on ne se bouscule pas pour commenter l'avenir de la construction navale. En fait, certains se questionnent plutôt sur son avenir.

« C'est un dossier que j'ai à coeur, mais que j'ai aussi sur le coeur. » — Une citation de Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, critique la gestion de ce dossier par le gouvernement provincial.

Pour Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet, c'est clair que le gouvernement du N.-B. se désengage de la construction navale dans la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada

On voit que le gouvernement du Nouveau-Brunswick délaisse le centre naval de Bas-Caraquet, déplore-t-elle. La vente des deux édifices c'est une conséquence directe du désengagement du gouvernement Higgs dans le centre naval. On l'a senti depuis le début de son élection.

Sur les lieux, il ne semble pas y avoir beaucoup d'activité. Même le numéro de téléphone de l'entreprise n'est pas en service. Les dirigeants de Construction navale atlantique refusent de commenter la situation.

Le maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson, qui est candidat comme conseiller aux élections municipales du 28 novembre prochain dans la nouvelle municipalité de Caraquet, fait également part de ses préoccupations.

Le maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson, tend la perche aux dirigeants de Construction navale atlantique. Photo : Radio-Canada

Construction navale atlantique est une entreprise privée et le village de Bas-Caraquet ne connaît pas son carnet de commandes, explique-t-il. Comme c'est le cas pour toutes les autres entreprises, la municipalité est disponible pour collaborer dans la mesure du possible et l'appuyer dans ses projets.

Le gouvernement provincial dit peu de choses sur cette transaction, sauf de la confirmer.

Le nouveau ministre responsable de la Société de développement régional, le député de Baie-de-Miramichi-Neguac Réjean Savoie, affirme que la vente a été faite sur la base d'une offre raisonnable de l'entreprise qui louait l'espace.

Le ministre Savoie affirme que ce qui arrive à la compagnie est hors du contrôle du gouvernement.