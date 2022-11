La FADOQ lance le jeu de société, Connais-tu ta région?

Le jeu-questionnaire comprend 300 questions de connaissances générales portant uniquement sur la région. Les questions traitent entre autres de culture, de sport, d’économie, d’histoire, de géographie et de tourisme.

Depuis toujours, la FADOQ se préoccupe de la santé de ses membres, pour qu’ils restent en forme et autonomes le plus longtemps possible. On se préoccupe également du maintien de leurs capacités intellectuelles, a alors indiqué dans un communiqué la présidente du conseil d’administration de l’organisme, Marthe L’Espérance. C’est exactement à cette préoccupation que répond ce jeu.

Le jeu, qui était en ligne à l’origine, pourra également être utilisé comme une activité d’animation en version jeu de table .

La FADOQ s’est tournée vers son partenaire de longue date, le Groupe FORGET, audioprothésistes pour soutenir la production de jeux qui seraient offerts gratuitement aux résidences privées de la région et aux clubs FADOQ. En plus d’approfondir leurs connaissances, les participants pourront entretenir des contacts sociaux qui créeront une saine stimulation peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé jeudi.

Le jeu est d’ailleurs disponible dans les boutiques de la Galerie du jouet de la région, dans les cliniques du Groupe Forget, audioprothésistes et directement au bureau régional de la FADOQ.