Traite de personnes : « À 14 ans, j’ai rencontré l’homme qui m’a vendue »

Du flânage au centre commercial aux mains de trafiquants

À 14 ans, Gabrielle Giroux était désœuvrée, à la recherche d'un groupe auquel appartenir et souvent en fugue. Elle passait beaucoup de temps dans un centre commercial de l'Outaouais.

À lire : Premier volet de notre dossier sur la traite de personnes dans la capitale fédérale

Ça m'est arrivé [de venir au centre commercial] pour trouver quelqu'un que je connaissais à peine pour dormir chez eux .

C’est là qu’elle a rencontré l’homme qui finirait par la vendre à des proxénètes quelques années plus tard.

Il m'aidait beaucoup, il m'écoutait, il était très présent pour moi d'une façon paternelle. [...] Il faisait sûr que j'étais en sécurité, que j'avais mangé dans ma journée, que je ne manquais de rien .

Gabrielle Giroux, survivante de traite de personnes à des fins sexuelles Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Sournoisement, pendant cinq ans, Gabrielle a subi ce qui est qualifié de grooming : un processus utilisé par les recruteurs et proxénètes consistant à créer progressivement un lien d'affection et de confiance avec une victime pour ensuite l’exploiter à des fins sexuelles.

Le processus a commencé insidieusement avec des piercings, des petits cadeaux, de l'écoute, des conseils. Des commentaires du genre “Tu es mature pour ton âge”. [...] Je faisais partie des adultes, je faisais partie des grands. Tout ce que je voulais, c'était d'être acceptée, être aimée .

« Puis finalement, je me suis rendu compte à 19 ans que j'avais juste été choisie. » — Une citation de Gabrielle Giroux, survivante de la traite de personnes

Recrutement

Les centres commerciaux ne sont qu’un des types de lieux publics prisés par les recruteurs, explique Mathieu Guilbault, inspecteur au Service de police de la Ville de Gatineau et gestionnaire de l’Équipe intégrée à la lutte au proxénétisme (EILP) pour l’ouest du Québec. Ça peut être aussi banal que le centre commercial, à la sortie des classes, aux alentours des écoles secondaires, par exemple .

Les recruteurs entrent aussi en contact avec des victimes potentielles en privé : L’exploitation sexuelle se passe énormément sur les réseaux sociaux. On va parler de relation virtuelle que les jeunes ont avec certaines personnes qu’ils connaissent ou qu’ils ne connaissent pas qui les approchent sur les réseaux sociaux , affirme Caroline Tessier, psychoéducatrice au service d'évaluation de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Et leurs cibles sont de plus en plus jeunes.

Caroline Tessier, psychoéducatrice au service d'évaluation de la Direction de la protection de la Jeunesse Photo : Radio-Canada

La DPJ en Outaouais fait état de filles d’à peine 10 ans qui ont été contactées par des recruteurs. Cela peut arriver dans tous les types de famille. On ne peut pas établir un portrait typique d'une victime d’exploitation sexuelle parce que les proxénètes sont tellement bons à manipuler qu'ils peuvent s'adresser à n'importe qui. N'importe qui peut se faire piéger et tomber dans le panneau , ajoute Caroline Tessier.

Gabrielle abonde dans ce sens. Elle explique que malgré sa famille aimante et ses parents présents, l’adolescente qu’elle était a tout de même été recrutée et ensuite vendue à des proxénètes qui voulaient en faire une source de revenus.

Dans l’enfer de la traite de personnes

L’homme qui l’a recrutée et en qui Gabrielle avait confiance a tranquillement resserré son emprise sur elle. À sa suggestion, elle a commencé à travailler dans un bar de danseuses érotiques. Quand elle a voulu arrêter, il l’a convaincue de continuer. Et un soir, raconte-t-elle, il l’a enfermée dans un sous-sol.

Il m'a vendue [...] après m'avoir agressée, en disant aux proxénètes : "Je vais vous montrer la belle marchandise." Je n’ai pas été témoin de la vente, mais j'ai appris que j'avais coûté 15 000 $. J'étais devenue [leur] possession à partir de ce moment-là .

Elle se souvient d’être tombée, presque du jour au lendemain, aux mains de bourreaux qui la violaient, la battaient et vendaient son corps. Elle était dorénavant prise dans un réseau d’exploitation sexuelle.

« Je ne pouvais pas manger tant que je n’avais pas rapporté tel montant d'argent. » — Une citation de Gabrielle Giroux, survivante de la traite de personnes

Gabrielle dit qu’elle devait rapporter environ 1000 $ quotidiennement à ses trafiquants. Ce scénario s’est répété jour après jour dans des motels en Outaouais, mais aussi ailleurs.

Des études démontrent que dans la majorité des cas, les proxénètes confisquent la totalité des profits. Celle du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) publiée en 2010 fait état des profits potentiels considérables qu’ils empochent.

Profits potentiels des proxénètes au Canada Profits potentiels des proxénètes au Canada Nombre de femmes Profit quotidien Profit hebdomadaire Profit annuel 1 900 $ 5400 $ 280 000 $ 5 4500 $ 31 500 $ 1 638 000 $ 10 9 000 $ 63 000 $ 3 276 000 $

Voie de sortie

Gabrielle dit avoir été forcée de travailler dans plusieurs villes du Québec et de l’Ontario.

Quand elle a saisi, au détour de bribes de conversation entre proxénètes, que sa prochaine destination était Calgary, Gabrielle a compris qu’elle devait tenter le tout pour le tout pour s’en sortir. Elle l’a fait en route vers l’aéroport.

Je me suis lancée en bas de la van. Encore une fois, [j’étais dans un] endroit très public, personne n'a rien fait. Je me disais à ce moment-là : si je meurs, je meurs [...]. J'ai frappé le sol, les yeux fermés. [...] Puis je me suis juste levée. J'ai couru sans jamais regarder en arrière .

Aziz Froutan, du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, souligne que ce ne sont pas toutes les victimes qui arrivent à s’en sortir, à cause de la forte emprise psychologique et physique des trafiquants sur leurs victimes.

Aziz Froutan, gestionnaire des communications du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes Photo : Radio-Canada

Il ajoute : Les victimes ont besoin de temps et de savoir qu’il y a des moyens et des services disponibles pour les aider. Elles ont [parfois] des expériences négatives quand elles ont parlé avec la police, et ces expériences peuvent aussi avoir un rôle important pour leur plan de sortie .

Porter plainte

De ce côté, Gabrielle et plusieurs organismes estiment qu’il reste du travail à faire pour mieux accueillir et accompagner les victimes qui portent plainte.

Gabrielle affirme que les autorités ne l’ont pas crue la première fois qu’elle a tenté de dénoncer ses trafiquants. Ce n’est que quelques années plus tard, après la mise en place de l’ EILP , que des membres de la nouvelle équipe ont cogné à sa porte. Elle explique que des enquêteurs sont revenus vers elle après que d’autres victimes ont porté plainte contre ses anciens proxénètes.

L’inspecteur Mathieu Guilbault souligne que l’approche de l’ EILP est davantage axée sur la confiance. Une fois que le climat de confiance est installé, on fait comprendre à nos victimes qu'on est là pour elles, pour les aider. L'équipe au complet nous amène à poser des gestes sur le terrain qui sont assurément plus concrets, orientés vers nos victimes .

Mathieu Guilbault, inspecteur au Service de police de la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Au Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, Aziz Froutan aimerait que le gouvernement fédéral organise une formation obligatoire sur le trafic humain et le soutien aux survivants à l'intention de tous les corps policiers du pays.

Des procédures judiciaires éprouvantes

Une fois le dossier de Gabrielle ouvert et confié aux policiers, l’enquête et les procédures judiciaires ont pris des années à aboutir.

Le processus judiciaire, il est traumatisant [...] puis ça dure longtemps. Moi, ça a duré quatre ans. Ça a été les quatre plus longues années de ma vie .

Elle dit avoir été choquée lorsqu’elle a appris que ses anciens proxénètes ont fait une demande de libération conditionnelle.

Une fois que la sentence est tombée, c'est là que j'ai commencé à être en liberté. J'ai eu huit mois de liberté avant qu’ils demandent une libération conditionnelle. Je trouve que les procédures sont très rough .

Selon un rapport de Statistique Canada, le règlement des causes comprenant une accusation de traite de personnes devant les tribunaux prend presque deux fois plus de temps que celui des causes liées à des infractions de violence, soit 373 jours comparativement à 176 jours en moyenne.

Prévention

Devenue militante, Gabrielle lutte maintenant contre l’exploitation sexuelle. Elle estime qu’il faut sensibiliser les jeunes le plus tôt possible aux réalités et dangers du trafic de personnes.

Si on m'en avait parlé en me disant les vraies choses dès mon jeune âge, où mon cerveau était prêt à accepter ce genre d'informations, je suis pas mal certaine que ça m’aurait sensibilisée. Et peut-être prévenue aussi .

Le trafic sexuel est abordé dans les cours d'éducation à la sexualité en Ontario, mais ce n'est pas encore le cas au Québec. Le plan de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs du gouvernement du Québec de 2021-2026 recommande que le sujet soit abordé.

Selon plusieurs experts, l’éducation dès le plus jeune âge est une des mesures pouvant contribuer à freiner la traite de personnes à des fins sexuelles au pays.

Signes à surveiller pour identifier une victime de la traite de personnes Les victimes ont tendance à changer de comportement. Par exemple : se désintéresser de l’école et s’en absenter;

accorder davantage d’importance à son apparence;

posséder de nouveaux objets de valeur de provenance inconnue (cellulaire, bijoux, vêtements);

avoir un nouveau partenaire amoureux ou de nouveaux amis aux comportements douteux;

changer complètement de routine, sans explication;

rentrer tard ou découcher;

consommer de la drogue ou de l’alcool. Vous observez plusieurs de ces comportements chez votre jeune ou l’un de vos proches? Parlez-en avec lui et demandez de l’aide. Faites preuve d’écoute et ayez une approche sans jugement.

Avec les informations de Justine Tétreault