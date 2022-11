Des médecins s’interrogent sur l’idée de fonder une école de médecine au Cap-Breton

L’une d’elles, Stephanie Langley, est médecin de famille à North Sydney. Elle supervise un programme de résidence en médecine familiale à l’intention des étudiants en médecine de l’Université Dalhousie à Halifax.

Nous sommes une petite province. Compter deux écoles de médecine indépendantes dans une province de cette taille, je ne suis pas certaine que ce serait de l’argent bien dépensé , estime la Dre Langley.

Selon elle, il serait préférable d’investir des fonds publics pour élargir le programme de résidence en médecine en milieu rural.

La Dre Langley exprime aussi une préoccupation au sujet de la disponibilité de professionnels de la santé pour travailler dans une autre école de médecine. Les médecins sont très occupés à prodiguer des soins aux patients et il faudrait que certains d’entre eux y consacrent moins de temps pour enseigner. Il faudrait donc plus de médecins et de professeurs, explique-t-elle.

La faculté de médecine de l'Université Dalhousie, à Halifax. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

Certains médecins au Cap-Breton appuient déjà l’enseignement de la médecine dans le cadre de trois programmes de résidences de l’Université Dalhousie.

Selon chirurgienne Faith Dodd, à Sydney, qui est professeure agrégée de l’Université Dalhousie, il est déjà difficile de trouver des médecins pour travailler dans ces programmes. Elle dit aussi que cela réduit le temps dont ils disposent pour leurs propres patients et qu’ils arrivent à peine à couvrir partie clinique de l’exercice de la médecine.

Selon la Dre Dodd, il y a d’autres moyens d’attirer plus de médecins en milieu rural, par exemple en recrutant plus d’étudiants en médecine qui ont grandi dans ces communautés et en offrant des mesures incitatives.

Le projet de l’Université du Cap-Breton

Ce n’est pas la première fois que l’Université du Cap-Breton envisage de fonder une école de médecine. L’ancien recteur John Harker affirme qu’il avait lancé l’idée en 2012 peu avant de prendre sa retraite.

Selon M. Harker, cette école, étant donné qu’elle serait à Sydney, pourrait se distinguer des autres en établissant des partenariats avec les communautés autochtones.

Le recteur de l’Université du Cap-Breton, David Dingwall, a expliqué que cette dernière cherche à répondre à la pénurie de médecins dans la province. Le projet, a-t-il précisé, porte sur la formation de médecins qui travailleraient en milieu rural. Le tout mènerait à la fondation d’une clinique collaborative qui pourrait desservir jusqu’à 10 000 personnes.

Le recteur de l'Université du Cap-Breton, David Dingwall (archives). Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Quant au travail accompli jusqu’à présent, l’Université dit avoir passé un an à discuter du projet avec plus d’une centaine de médecins. Le recteur Dingwall ajoute que des discussions sont en cours avec une autre université, sans la nommer, qui pourrait être un partenaire dans le cadre du projet.

La Faculté de médecine de l’Université Dalhousie ne fait pas de commentaires au sujet du projet de l’Université du Cap-Breton.