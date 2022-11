L’événement Noël dans le Vieux-Aylmer de retour le 25 novembre

La 9e édition du Marché de Noël extérieur à l’européenne aura lieu autour du Centre culturel du Vieux-Aylmer – Cabaret La Basoche, situé au 120 rue Principale, dans le secteur d’Aylmer, à Gatineau. Le Marché de Noël se déroulera sur deux fins de semaine, soit du 25 au 27 novembre et du 2 au 4 décembre.

Une visite du père Noël est également prévue lors du traditionnel défilé le samedi 26 novembre, dès 18 h. Les chars allégoriques parcourront la rue Principale, de la rue Front jusqu’au boulevard Wilfrid-Lavigne.

Cette année, plusieurs nouveautés et changements sont prévus, notamment l’ajout de quatre nouveaux cabanons doubles pour répondre aux inscriptions d’exposants. Ainsi, plus de 50 exposants – artisans, producteurs et camions de cuisine de rue – participeront au Marché de Noël, ainsi que plusieurs commerces de la rue Principale.

D’autres activités sont prévues, notamment cinq spectacles musicaux intitulés Noël, piano et chandelles présentés au Cabaret La Basoche au Centre culturel du Vieux-Aylmer, des mini-séances photo parmi les sapins du Marché de Noël du 25 au 27 novembre, une séance de patin libre en compagnie du père Noël le samedi 3 décembre, à 16 h 30, à l’aréna Duchesnay et le retour du petit train électrique, les 3 et 4 décembre.

En 2021, l’événement Noël dans le Vieux-Aylmer a rassemblé plus de 31 000 visiteurs, indiquent les organisateurs par voie de communiqué.