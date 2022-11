La frustration augmente alors que le nettoyage de Fiona s’éternise

Ça fait près d’un mois que la tempête post-tropicale Fiona a traversé le Canada atlantique et certains résidents et politiciens sont préoccupés par la lenteur du nettoyage.

Si vous avez déjà regardé des films qui se déroulent dans une zone de guerre et que quelque chose a explosés et que vous voyez les dégâts sur les côtés des maisons, ça ressemble un peu à ça , raconte Kim Losier, une résidente de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse.

Elle rapporte qu’encore beaucoup de portes sont arrachées, des débris gisent dans les rues et des toits entiers manquent encore sur des maisons, y compris la sienne.

Nous avons une assurance. Ils ont dit oui, vos réclamations ont été approuvées , explique-t-elle. Mais 30 jours plus tard, rien ne se fait parce qu'il n'y a personne pour travailler.

« Les gens ont besoin d'aide en ce moment... Arrêtez avec la bureaucratie, passez à l'action! » — Une citation de Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton

Kim Losier dit que les entrepreneurs ne répondent même plus aux appels dans son quartier.

Kim Losier se tient devant la maison de sa voisine. Elle et son fils séjournent chez un ami, alors que Fiona a arraché le toit de sa maison. Photo : Radio-Canada / Mary-Catherine McIntosh

Ils ne vous demandent même pas votre adresse ,dit-elle. Ils vous disent tout de suite qu'ils n'ont personne.

Kim Losier dit que le Cap-Breton a besoin de toute l'aide possible, des électriciens, des plombiers et des travailleurs de la construction.

Peu importe, où les gens se trouvent sur l'île. Si vous êtes au Cap-Breton, il n’y a rien qui se fait chez vous. , dit-elle.

Amanda McDougall, la mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, affirme que sa communauté est en grande partie laissée à elle-même pour se sortir du pétrin de Fiona.

Mon personnel [a contacté] l'équipe de coordination provinciale, seulement pour recevoir un courriel automatisé disant : "nous avons fermé leur centre de commandement; ce n'est plus nécessaire" , dit-elle.

Elle aurait aimé que la province l’avertisse de ce changement surtout que les répercussions de la tempête sont encore très présentes. Elle craint maintenant que le sentiment d'unité dans la région s'effrite.

C'est tellement exaspérant parce que les gens ont besoin d'aide en ce moment , dit-elle.

Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton, affirme que sa communauté a dû se serrer les coudes pour nettoyer les dégâts laissés par Fiona. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

CBC a contacté le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, mais n'a pas reçu de réponse.

Dans un communiqué de presse du 27 octobre, Brian Comer, député de Cap-Breton Est, a déclaré que le personnel provincial se préparait à faire plus de travail pour enlever les arbres abattus et nettoyer les débris causés par Fiona.

Kim Losier et son fils séjournent actuellement chez un ami. Elle espère pouvoir rentrer chez elle d'ici Noël.

Elle s'estime chanceuse parce qu'au moins elle a de l'assurance et sa famille est peu nombreuse.

Je dis cela parce qu'il y a des familles avec quatre ou cinq enfants, et que vont-elles faire ? dit-elle. Je n'ai peut-être pas de maison où aller, mais mon enfant et moi allons bien. Tout ce que je veux c'est un nouveau toit et rentrer à la maison.