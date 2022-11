Giovinco veut voir les Italo-Canadiens appuyer le Canada lors du Mondial

La fourmi atomique, tel est son surnom, s'est associée à Alistair Johnston, défenseur du CF Montréal et de la sélection canadienne, pour encourager les Italo-Canadiens lors d'un événement au café Diplomatico, au cœur de la Petite Italie de Toronto, jeudi.

Même si je suis très fier de mon pays d’origine, cette année est toute particulière, car ce sera la première fois dans leur vie que bien des gens – moi y compris – pourront encourager le Canada , a dit Giovinco, qui vit toujours à Toronto et est même en cours d'obtenir sa citoyenneté canadienne.

Rappelons que le Canada prendra part à la Coupe du monde de soccer masculine pour la première fois depuis 1986.

Giovinco peut lui-même témoigner de la croissance du sport au pays. Depuis son arrivée en 2015, les équipes canadiennes en MLS ont connu beaucoup de succès, le programme national masculin s'est imposé comme une puissance sur le continent et plusieurs jeunes talents canadiens ont été transférés en Europe.

Ce n'était pas aussi gros que ce l'est aujourd'hui. Peut-être que les belles années qu'on a connues avec le TFC ont aidé. Je pense que le soccer commence à être un gros sport au Canada.

La saison du CF Montréal terminée, Alistair Johnston a hâte que commence la Coupe de monde. Photo : Bob Donnan-USA Today Sports

Alistair Johnston, qui a grandi à Toronto, a vu la Petite Italie s'animer lorsque les Azzurri ont gagné la Coupe du monde en 2006. Il espère voir non seulement ce mythique quartier de Toronto vibrer de la sorte lors des matchs de l'équipe canadienne au Qatar, mais il rêve de voir tout le pays prendre exemple sur celui-ci.

Je l'ai vécu en 2006. On pouvait voir un drapeau italien sur presque chacune des voitures ou sur leur capot. D'imaginer que ça puisse arriver avec des drapeaux canadiens, ou un drapeau anglais d'un côté et un drapeau canadien de l'autre, pour moi, c'est quelque chose de très spécial , a-t-il raconté.

On a des joueurs de partout au pays et de tous les milieux socio-économiques. On a un magnifique mélange de joueurs auquel je pense que tous les Canadiens peuvent réellement s'identifier. Je veux vraiment que tous les Canadiens, qu'ils soient d'origine italienne ou autre, la voient comme leur équipe, une équipe qu'ils peuvent appuyer et, croyez-moi, on sentira leur appui [au Qatar] , a-t-il ajouté.

Johnston s'envolera sous peu pour le Moyen-Orient où il s'entraînera avec les joueurs appelés en sélection pour disputer des matchs préparatoires à l'approche de la Coupe du monde. Il a dit s'être entraîné à Montréal depuis la fin de sa saison en MLS avec sept de ses coéquipiers du CF eux aussi appelés en équipe nationale.