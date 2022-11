Les meilleurs profits depuis cinq ans pour les grands épiciers, avance un rapport

Des détracteurs ont accusé les épiciers de profiter de l'inflation des prix alimentaires, qui a atteint des niveaux jamais vus en 40 ans, pour gonfler leurs profits.

Au dire des chercheurs, l'absence de transparence de la part des entreprises en matière de résultats financiers n'aide pas à dissiper ces doutes.

Ces entreprises sont massives et fortement diversifiées; nous recommandons donc de séparer les ventes de produits alimentaires des autres ventes, a indiqué Sylvain Charlebois, coauteur du rapport et professeur à l'Université Dalhousie.

Selon l'étude, le cas de Loblaw est particulièrement notoire, puisque la compagnie a non seulement battu la moyenne de profits des cinq dernières années, mais a aussi réalisé des bénéfices plus importants que lors de chacune de ces années.

Pour la première moitié de l'année 2022, les profits de la chaîne ont dépassé les meilleurs résultats précédents par une marge de 180 millions de dollars, soit environ 1 million de plus par jour, a révélé l'étude.

En comparaison, les récents profits de Metro se situaient à 11 millions sous la meilleure performance des cinq dernières années, tandis que ceux d'Empire, la maison mère de Sobeys, a réalisé des bénéfices inférieurs de 37 millions, au cours du premier semestre, que lors de sa meilleure des cinq dernières années.

Manque de transparence

Mais les auteurs du rapport précisent que le manque de données financières plus précises rend difficile d'expliquer pourquoi ces trois grandes chaînes dépassent leurs profits moyens cette année.

Nous voulions voir si les épiciers profitaient de l'inflation élevée pour apposer des prix excessifs aux aliments , explique Samantha Taylor, elle aussi coautrice de l'étude. Mais nos recherches sont inconclusives; nous n'avons pas les données nécessaires.

En vertu des normes internationales en matière de déclarations financières, les entreprises cotées en bourse peuvent regrouper des parties de leurs activités aux caractéristiques similaires.

La section des ventes chez Loblaw, par exemple, comprend les ventes des épiceries, des pharmacies – dont la chaîne Pharmaprix – et d'autres ventes de produits de santé, de beauté et d'autres biens.

Impossible, donc, de savoir si cette croissance des ventes est imputable à l'alimentation ou à d'autres articles, comme les vêtements pour bébés ou le maquillage.

Selon M. Charlebois, les conclusions du rapport sous-tendent la nécessité d'une plus grande transparence dans le secteur canadien des marchés d'alimentation.

Vendre de la nourriture, ce n'est pas la même chose que de vendre du rouge à lèvres , dit-il.

Pour sa part, Mme Taylor juge qu'il est très possible que les consommateurs dépensent plus pour des produits dont la marge de profit est plus importante, comme les cosmétiques et les vêtements.

Il est aussi possible que les épiciers ont augmenté leurs marges de profit pour les aliments. Nous l'ignorons, tout simplement.

Fortes hausses

L'étude est publiée au moment où l'inflation alimentaire, au Canada, continue de croître. Les prix de l'alimentation ont bondi de 11,4 %, en septembre, comparativement à l'année précédente, soit la plus forte augmentation depuis 1981, selon Statistique Canada.

Cette augmentation très marquée a poussé le Bureau de la concurrence du Canada à lancer une enquête sur la concurrence au sein de l'industrie des marchés d'alimentation. Mais les épiciers, eux, défendent leurs profits, et soutiennent que leurs marges bénéficiaires n'ont pas changé.

Au dire de Catherine Thomas, vice-présidente chez Loblaw, la vente au détail se retrouve être le visage de l'inflation, mais pas sa cause .

L'inflation est un problème mondial, et non pas seulement un enjeu canadien, et les prix des produits représentent plusieurs coûts et plusieurs compagnies, tout le long de la chaîne d'approvisionnement , a-t-elle ajouté.

Il s'agit d'une nouvelle étude qui observe les prix sans même remonter le long de la chaîne d'approvisionnement, y compris sans se pencher sur les fortes hausses de prix de la part des fournisseurs internationaux.

Mme Thomas soutient que la marge de profit de Loblaw sur les aliments est demeurée stable depuis le début de la crise de l'inflation.

De son côté, Sylvain Charlebois juge que la meilleure façon, pour Loblaw, de défendre sa position serait de publier l'ensemble des données financières.

« D'un côté, vous avez des gens qui tentent de trouver un bouc émissaire et qui pointent les épiciers du doigt. De l'autre, vous avez des épiciers qui se défendent, mais sans vraiment faire preuve de beaucoup de transparence. » — Une citation de Sylvain Charlebois, coauteur du rapport

La vice-présidente aux affaires publiques et aux communications de Metro, Marie-Claude Bacon, soutient elle aussi que la marge de profit de l'entreprise est demeurée stable depuis plusieurs années. Malgré les affirmations mensongères de certains, nous travaillons dur, tous les jours, pour offrir une valeur ajoutée à nos clients et pour les aider dans le contexte actuelle d'inflation mondiale , a-t-elle mentionné.

Sobeys n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Une situation moins mauvaise qu'ailleurs?

Au Conseil canadien du commerce de détail, la porte-parole Michelle Wasylyshen fait savoir que si les revenus des épiciers ont augmenté au début de la pandémie, alors que davantage de gens mangeaient à la maison, les marges de profits sont demeurées relativement stables.

L'industrie des marchés d'alimentation a des marges relativement faibles. Généralement, ces marges sont de 3 % ou 4 % , indique-t-elle.

Pour cette dernière, le principal facteur derrière l'augmentation des prix des produits, sur les tablettes des épiciers, est l'augmentation sans précédent des coûts subie par les épiciers, en raison des hausses des producteurs, des transformateurs et des grossistes, ajoute Mme Wasylyshen.

L'inflation alimentaire est également plus faible au Canada que dans plusieurs autres pays; les hausses atteignent 13 % aux États-Unis, ou encore 14,5 % au Royaume-Uni, dit-elle.