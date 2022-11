Le SRB Pie-IX mis en service presque complètement lundi

Des projets comme celui-ci, on en veut plus , a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui participait à l'inauguration officielle de ce service métropolitain en compagnie, notamment, de la ministre des Transports et de la Mobilité du Québec, Geneviève Guilbault, et de représentants du gouvernement fédéral, de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de la Société de transport de Montréal (STM), parties prenantes du projet.

La Ville de Laval, la Société de transport de Laval (STL), exo, la Société québécoise des infrastructures (SQI) et les arrondissements desservis par le SRB Pie-IX sont également partenaires dans ce projet, dont le budget global excède les 600 millions de dollars.

Au nord, le terminus se situe sur le boulevard Saint-Martin, à Laval, et au sud, à la station de métro Pie-IX, sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, près du stade olympique.

Pour le moment, deux segments du SRB Pie-IX sont encore en chantier : celui du secteur Jean-Talon, où la construction du tunnel piétonnier reliant la future station de la ligne bleue se poursuit, et celui du pont Pie-IX, dont la réfection sera achevée en 2023.

Le SRB Pie-IX sera en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il consiste en des voies réservées pour les autobus, aménagées au centre de la chaussée, et il compte 17 arrêts – 2 à Laval et 15 à Montréal – protégés par des abris sécuritaires.

La ministre Guilbault a déclaré qu'au bout du compte, le SRB Pie-IX permettra de relier le fameux boulevard Pie-IX à la future ligne bleue du métro, un projet qui par ailleurs avance très bien aussi , a-t-elle souligné. Il permettra aussi de rejoindre la ligne exo5–Mascouche.

Donc, il va être vraiment un ajout notoire en termes de mobilité durable et de transport collectif ici à Montréal , s'est réjouie la ministre.

Quatre arrondissements montréalais de l'est de la métropole, regroupant un demi-million de personnes, seront desservis par le SRB Pie-IX à compter du 7 novembre 2022. Photo : STM/ Julien Perron-Gagné

Près d'un million de personnes habitent dans les arrondissements montréalais qui bénéficieront de ce service, a pour sa part précisé la mairesse Plante : Montréal-Nord, Saint-Léonard, Anjou, Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve... Dans l'est de Montréal, ce sont des quartiers très enclavés et densément peuplés, a rappelé Mme Plante. Donc pour l'environnement, mais dans un point de vue d'équité sociale et territoriale, il était absolument nécessaire que ce projet-là voie le jour.

Le projet du SRB Pie-IX avait d'abord été annoncé par la ministre libérale Julie Boulet en 2009. Les travaux n'ont débuté que 10 ans plus tard. Les Montréalais auront donc attendu 13 ans cet axe nord-sud stratégique dans l'est de la métropole.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Benoît Chapdelaine