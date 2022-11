Quand une poète ouvre les portes de ses chambres

Toutes ces chambres gardent une part de [soi] : une molécule de parfum, un cheveu, un soupir qui reste suspendu dans l'air et revisite l'espace, tant et tant d'années après , écrit la poète.

Il y a une sorte de vertige à revisiter ces lieux, à faire un saut dans le passé, puisque certaines chambres contiennent des amours qui s'abîment, des miroirs où l'autrice se voit beaucoup vieillir .

Marie Bélisle recense 147 chambres où elle a habité en un peu plus de 60 ans, mais elle ne les décrit pas toutes.

C'est l'émotion qui suscitait l'écriture de la chambre , raconte-t-elle. À un moment, avec assez de rigueur, je me suis fait un tableau Excel pour faire la liste des chambres et puis il y en a que je n'ai pas écrites parce qu'elles ne me disaient pas grand chose, il n'y avait pas d'émotion.

Il doit y avoir une certaine distance, un décalage pour pouvoir écrire une chambre, dit la poète. Celle-ci, trop récemment habitée, surgira peut-être dans un autre livre, affirme-t-elle. Photo : Gracieuseté de Marie Bélisle

On retrouve donc la poète, seule, loin de chez soi loin de soi, accompagnée seulement par les reflets d'un œil bleu dans une chambre de passage, ou encore dans un lit de jeune fille étroit comme un soupir , parce que, dans la pièce d'à côté, quelqu'un ne [l']invite pas à l'amour .

Pour aider le lecteur à accéder à ses chambres, Marie Bélisle les a dessinées pour en reconstituer la configuration. Elle fait ainsi un clin d'oeil à son titre, Camera lucida, qui désigne un instrument d'optique permettant de projeter la forme d'un objet sur le papier, pour mieux le dessiner.

Le dessin et le poème permettent de faire découvrir les chambres autrefois habitées par la poète. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Pour moi, ça donnait un effet de perspective , explique-t-elle. Il y a aussi cette idée d'avoir une espèce de dédoublement de la référence à la chambre, de ce qu'on en dit et de ce que j'en donne à voir par le dessin. Ça me plaisait aussi, ça donnait une respiration différente au livre.

Ces respirations, on les trouve aussi dans les antichambres où l'autrice laisse entrevoir ses questionnements sur sa démarche d'écriture.

Je trouvais ça intéressant de donner au lecteur un éclairage sur le processus lui-même. [...] Dans les antichambres, c'est une autre forme d'intimité. On se retrouve dans l'intimité du processus d'écriture, des doutes qui peuvent naître, des incertitudes, des hésitations , précise Marie Bélisle.

Marie-Bélisle est poète, mais le design graphique et les arts visuels font aussi partie de sa démarche artistique. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Ainsi, dans ces antichambres, elle se demande si elle fait l'inventaire de [ses] chambres pour ne pas faire celui de [ses] amants , et pourquoi certaines chambres s'effacent d'elles-mêmes.

« Certaines [chambres] disparaissent, vraiment. Et on s'en aperçoit trente ans plus tard, en passant par là, dans cette rue où nous avons dormi le temps d'un voyage, comme pour s'y revoir. Et la chambre n'est plus là. L'immeuble n'est plus là. On n'est plus là. » — Une citation de Extrait de Camera lucida