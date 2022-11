Daniel Cournoyer compte s’excuser à sa collègue Pascale Albernhe-Lahaie

Il a tenu ces propos mardi, dans le cadre d’une rencontre de travail des élus qui se tenait à huis clos. Le conseiller municipal s’est porté volontaire pour distribuer les coquelicots disponibles. Il n’y en avait pas assez pour tout le monde et rendu au tour de Pascale Albernhe-Lahaie, l’enveloppe était vide. Selon la conseillère, Daniel Cournoyer n’a rien dit et est reparti.

Je me suis vraiment sentie ignorée, pas regardée [...] et j’ai signalé la situation , a raconté Pascale Albherne-Lahaie en entrevue à l’émission En direct. C’est après qu’elle ait déploré son silence qu’il lui aurait dit qu’elle se comportait comme une éternelle victime .

En entrevue à En direct, Daniel Cournoyer a admis qu’il n’aurait pas dû réagir ainsi. J’aurais pu éviter de dire cela effectivement, ça aurait évité d’envenimer les choses. Ou j’aurais pu lui dire : "il ne m’en reste plus de fameux coquelicots", j’aurais pu faire ça .

« C’est une situation malheureuse de trop, visiblement on n’a pas la même définition de ce que veut dire le respect. » — Une citation de Pascale Albernhe-Lahaie, conseillère municipale

Le conseiller municipal du district de Sainte-Marthe compte aller voir sa collègue à la prochaine occasion . J’irai m’excuser personnellement auprès d’elle de l’avoir offensée ou de l’avoir offusquée, ce n’était pas mon but.

Je vais l’accueillir, évidemment. Je suis prête à l’entendre , a réagi la conseillère municipale du district des Rivières.

Daniel Cournoyer ne juge pas qu’il a fait de l’intimidation. Selon moi, non, mais peut-être que certaines personnes qui sont plus sensibles [penseraient que oui] . Le maire suppléant précise qu'il a des problèmes de surdité et soutient qu'il a dit à maintes reprises à Pascale Alberne-Lahaie de parler plus fort.

Des règles plus claires et des formations réclamées

Pascale Albernhe-Lahaie affirme qu’elle réclame des formations depuis un an, en vain. Elle souhaiterait notamment que les élus suivent des ateliers sur le harcèlement au travail et la communication non violente.

Notre code d’éthique ne semble pas suffisant; on doit avoir des balises beaucoup plus claires , soutient la conseillère.

Daniel Cournoyer laisse entendre que Pascale Albernhe-Lahaie est la source d’une partie des problèmes. Il y a toujours des problèmes, ça ne va pas, elle parle en rencontre et on lui demande de se taire et elle n’aime pas cela, bien entendu, mais ça arrive à plusieurs occasions , estime-t-il.

« Il faut arrêter de toujours récriminer, récriminer. [...] À un moment donné, on a une Ville à gouverner et il faut qu’on gouverne la Ville. » — Une citation de Daniel Cournoyer, conseiller municipal

Le climat à l’hôtel de ville de Trois-Rivières fait les manchettes depuis plusieurs mois. La Commission municipale du Québec (CMQ) s’est penchée sur les allégations de propos racistes, misogynes et violents faites par Pascale Albernhe-Lahaie cet été et a conclu qu’elles n’étaient pas fondées, tout en reconnaissant qu’il y avait de la tension dans les relations entre les élus.