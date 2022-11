Nouvelles mises à pied pour l’entreprise de gestion des réseaux sociaux Hootsuite

La porte-parole de Hootsuite, Tonja Aldis, explique que certains des postes abolis étaient devenus redondants. D'autres sont dans secteurs moins en demande et le reste sont des postes de gestion, dit-elle.

Lors de la restructuration en août dernier, le chef de la direction de l'entreprise, Tom Keiser, a déclaré que Hootsuite devait se réorienter afin d'assurer sa croissance, son efficacité et sa durabilité financière.

Ces dernières mises à pied sont un peu inattendues, a déclaré l'éditeur du Vancouver Tech Journal, William Johnson.

Cette deuxième ronde de mises à pied en surprend plusieurs parce que normalement quand les entreprises effectuent une restructuration majeure, elles s'assurent que la première ronde soit la dernière , explique-t-il.

C'est que les gens pensent à ce que vivent ces employés, ajoute-t-il. C'est très difficile pour les employés de l'entreprise qui doivent se poser des questions au sujet de leur sécurité d'emploi.

Mercredi, Dapper Labs de Vancouver a également annoncé la mise à pied de 22 % de ses employés afin de mettre en place une structure de coûts plus durable . Cette entreprise de cryptomonnaies et de chaîne de blocs est connue pour sa plateforme en ligne Top Shot qui permet d'acheter, de vendre et d'échanger des mini vidéos de moments clefs des parties de basketball de la NBA sous forme de jetons non fongibles.

Ces restructurations font partie d'une tendance plus large au sein des entreprises technologiques : Shoify Inc., Wealthsimple, RenoRun et d'autres ont aussi réduit leurs effectifs.

Les entreprises technologiques avaient le vent dans les voiles au début de la pandémie de COVID-19, mais le vent a tourné en 2022, car les inquiétudes entourant l'économie incitent les investisseurs à s'intéresser aux entreprises établies, plutôt qu'aux titres de croissance.