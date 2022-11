La fougue de la troupe de Hofesh Shechter de retour sur scène à Montréal

Le compagnie de danse Hofesh Shechter, du nom de son virtuose chorégraphe israélo-britannique, présente dans une même soirée les créations Clowns, à l’énergie tribale, et The Fix, une œuvre plus méditative, jusqu’à samedi, à Montréal.

Je veux que les gens quittent la salle avec de l’espoir , dit Hofesh Shechter pour expliquer son choix de proposer au public deux chorégraphies très différentes interprétées par 10 danseurs et danseuses.

Si Clowns dans lequel Hofesh Shechter aborde le thème de la violence est à la fois sombre, puissant, énergique et grotesque, The Fix laisse place à plus d'humanité, à la tendresse et au calme.

Créé en 2016, Clowns a depuis été adapté en court film par Hofesh Shechter lui-même pour la BBC en 2018. Il en a également composé la musique

Dans ce spectacle, le chorégraphe met en scène des meurtres et nous pousse à réfléchir à notre rapport à la violence en posant la question : jusqu’où sommes-nous prêts à aller au nom du divertissement?

Toutefois, Hofesh Shechter n’est pas là pour faire la leçon au public. Sur scène, mon but n’est pas d’exprimer mes sentiments, mais de poser des questions, même dérangeantes , explique-t-il.

« Qu’est-ce que les gens voient quand ils regardent Clowns et qu’est-ce qu’ils ressentent? Je ne suis pas là pour leur dire quoi penser. » — Une citation de Hofesh Shechter, chorégraphe

L’influence du cinéma

Né en Israël en 1974, mais installé à Londres depuis une vingtaine d’années, Hofesh Shechter, qui est danseur et musicien de formation, puise son inspiration dans sa sensibilité au monde qui l’entoure. J’utilise mon corps et mon âme comme des antennes et je réponds aux signaux.

Il décrit son processus créatif comme un bazar qui part de notes prises dans un carnet, de rêves retranscrits ou de sons enregistrés sur son téléphone pour collecter des idées. Après, mon boulot en tant que chorégraphe est d’ordonner ça dans un certain flow pour offrir un voyage émotionnel , précise-t-il.

Son autre source d’inspiration est sa passion pour le cinéma qui remonte à ses jeunes années notamment bercées par les films de Steven Spielberg, dont E.T.

« Quand j’étais enfant, j’étais entouré de musique et de cinéma. Ce sont les premières formes d’art qui m’ont montré qu'au-delà de la vie ordinaire, il y avait un monde d’imagination, d’émotion dans lequel on pouvait voler. » — Une citation de Hofesh Shechter, chorégraphe

Il voit dans le travail du grand réalisateur Stanley Kubrick ce qui s’approche le plus de la chorégraphie, et emprunte au cinéma pour structurer ses créations.

Le cinéma permet de sauter d’un endroit à l’autre, ou dans le temps, précise-t-il. Et, sur scène, j’aime passer d’une chose à l’autre sans préparation.

Une collaboration avec Cédric Klapisch et Thomas Bangalter, de Daft Punk

Naturellement, la carrière de Hofesh Shechter a donc aussi évolué vers l’image. En plus de filmer Clowns et son spectacle Political Mother dont la version pour le grand écran a été présentée au Festival international du film sur l’art (FIFA) en mars à Montréal, il a chorégraphié l’ouverture de la deuxième saison de la série britannique Skins et, plus récemment, une grande partie du film En corps, de Cédric Klapisch.

Ce fut une chance incroyable , confie-t-il.

Ce film sur la danse a attiré plus d’un million de personnes dans les cinémas en France lors de sa sortie au printemps dernier.

En plus d’y jouer son propre rôle, Hofesh Shechter a aussi composé la musique de ce long métrage, avec Thomas Bangalter, l’une des moitiés de Daft Punk.

Cédric Klapisch et le chorégraphe se sont rencontrés quand ce dernier est venu filmer son travail avec les danseurs et danseuses de l’Opéra de Paris.

J’avais vu L’auberge espagnole et j’aime beaucoup son travail qui est super humain, raconte-t-il. Il m’a dit qu’il voulait faire un film sur la danse depuis longtemps.

La pandémie COVID-19 a rendu possible la collaboration entre les deux hommes. Je ne sais pas comment on aurait trouvé le temps de faire un film sinon, car ma compagnie est habituellement souvent en tournée.

Le spectacle Double Murder, composé des créations Clowns et The Fix, est présenté tous les soirs, à 20 h, jusqu’à samedi, au Théâtre Maisonneuve, à Montréal.