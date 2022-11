Les intervenants de la DPJ de l’Estrie attendent toujours le versement de leurs primes

Par communiqué, le représentant de l'Association du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Danny Roulx, soutient que ces primes ont été négociées pour rendre [la] profession plus attrayante malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils [doivent] travailler en protection de la jeunesse, et pour retenir la précieuse expertise développée auprès des enfants, des adolescents et des familles.

Le représentant syndical estime que ces délais minent la confiance du personnel envers le CIUSSS de l'Estrie - CHUS et font douter de sa volonté à améliorer réellement les conditions de travail . Il ajoute qu'une valorisation du rôle des intervenants fait partie intégrante des recommandations de la commission Laurent .

