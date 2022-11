Le MTQ construira un pont temporaire pour rétablir la circulation sur la 172

C’est la première fois que le MTQ aménage un pont modulaire dans une situation d’urgence.

En septembre, le ministère avait fermé de manière préventive l’accès à la structure qui permettait à la route d’enjamber la rivière aux Outardes.

Le détour est en vigueur durant plusieurs semaines déjà. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Le MTQ prévoit que le pont modulaire sera de 30 mètres de long et de 9,14 mètres de large. La structure comptera une voie dans chaque direction.

Selon les explications du MTQ lors d’une réunion de travail à laquelle a assisté Radio-Canada, l'assemblage se fera sur le sol et la structure sera ensuite poussée au-dessus des ponceaux existants, situés à la hauteur de la rivière aux Outardes. Notons que cette solution a été favorisée en raison de son temps d’installation, qui était le plus court parmi les autres options analysées et pour assurer la sécurité des travailleurs au chantier.

Le MTQ montre dans une vidéo à quoi ressemble un pont modulaire. Photo : Capture d'écran sur une vidéo du MTQ

Tous les types de véhicules, incluant les véhicules lourds à charge légale, pourront circuler sur le nouveau pont. Toutefois, la limite de vitesse sera réduite de 90 à 50 km/h dans le secteur.

Grâce à cette construction temporaire, les automobilistes n’auront plus à faire un détour dans le village de Saint-Fulgence.

Les travaux devraient débuter lundi prochain. Le ministère prévoit les compléter en l’espace de deux mois.

Des détails d’Andréanne Larouche.