La production théâtrale Un. Deux. Trois. de passage au Nouveau-Brunswick

C'est en trois parties distinctes, mais entremêlées que l'auteur aborde le thème de la quête identitaire. Il le fait de manière très personnelle et émotionnelle en traitant de sa propre identité et de ses racines iraniennes.

La première partie, intitulé Un, roule sa bosse depuis 2009 dans les théâtres de la francophonie canadienne. Seul sur scène, Mani Soleymanlou se dévoile au public avec monologue puissant et dynamique.

Il se questionne notamment sur les aléas qui déterminent les traits d'un immigré iranien au Canada.

Dans Deux, l'auteur et comédien originaire de Téhéran, est rejoint sur scène par le personnage de Manu, interprété par Emmanuel Schwartz. Ils abordent en profondeur les questions existentielles de la vie. Le monologue laisse place à une discussion entre les deux protagonistes, l'identité reste la thématique centrale.

Pour Mani Soleymanlou, l'idée était d'aller en dialogue face à face avec un montréalais, un québécois de souche et de discuter d'immigration et de l'identité à deux. Cette deuxième partie s'est ajoutée quelques années après le succès de Un.

Trois est l'acte final. C'est dans celui-ci que les deux comédiens sont rejoints sur scène par près d'une quarantaine d'interprètes.

Pour l'auteur, il s'agissait d'ouvrir la discussion à plusieurs, où tous pourraient amener leurs propres opinions.

Mani Soleymanlou affirme qu'il fallait ajouter des humains aux nombreuses chaises qu'il avait ajoutés dans le décor de Un, le premier acte de la pièce .

De cette façon, la quête identitaire ne serait plus seulement abordée individuellement ou en dialogue, mais bien comme une introspection collective.

Pour Mani Soleymanlou, le public a une grande importance dans cette expérience théâtrale unique.

« Forcément les spectateurs se sentent interpellés, et finalement Mani devient un prétexte. Les gens remplacent leurs histoires et leurs noms avec les histoires et le nom de personnages sur scène. »

Il y'a une forme d'attachement à ce qui se passe, le public se projette beaucoup dans cette quête identitaire là. C'est incroyable ce qu'il se passe dans la salle. Les gens répliquent, applaudissent, hurlent quand il ne sont pas d'accord c'est tout un échange qui se passe , ajoute-t-il.

La comédienne Florence Brunet fait partie des 35 autres comédiens de la pièce.

L'œuvre de Mani Soleymanlou a remis sa propre quête identitaire en perspective.

« On sent souvent le besoin dans la vie de mettre des choses dans des cases, dont l'identité. On te demande d'où tu viens, qui tu es, c'est qui ton père et ta mère. Et je pense que des fois l'identité ce n'est pas si clair que ça. »