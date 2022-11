Pierre Dufour, adjoint du ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue

Le député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, a été nommé mercredi adjoint parlementaire pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Questionné sur nos ondes au lendemain de sa nomination, il a affirmé que les pressions de l’Abitibi-Témiscamingue pour être représentée au sein du Conseil des ministres ont envoyé un message.

Je pense que tout ça démontre que le milieu de l’Abitibi-Témiscamingue se tient. On peut avoir des fois des réactions, comme une municipalité contre une autre municipalité sur des enjeux différents, mais je pense que ça a démontré au premier ministre et à toute la garde du premier ministre que le milieu de l’Abitibi-Témiscamingue est un milieu qui va se tenir et qui va aller au combat pour aller chercher des acquis , souligne-t-il.

Le nouvel adjoint de Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région, précise qu'il y aura des éléments à définir pour la façon de procéder.

« Monsieur Legault s’attend à ce que Pierre Dufour soit capable de communiquer les enjeux importants de la région, que Mathieu Lacombe soit capable de véhiculer ces enjeux-là au niveau du Conseil des ministres. » — Une citation de Pierre Dufour

Pour les dossiers économiques, le député d'Abitibi-Est accompagnera le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Ministre qu’il a d’ailleurs rencontré sur le sujet mercredi matin.

Je pense que c’est important de continuer à militer par rapport au fait que la région mérite d’avoir un ministre , indique l'ancien ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Il ajoute toutefois que c’est la prémisse du premier ministre de mettre l’équipe qu’il veut en place pour orienter des décisions gouvernementales, mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas avoir de l’influence d’une autre façon au sein d’un Conseil .

Les préfets de l’Abitibi-Témiscamingue avaient obtenu une rencontre mercredi avec le premier ministre du Québec, François Legault.