Climat de travail toxique à la police de Longueuil : le chef Fady Dagher se défend

Le chef du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Fady Dagher, se défend d'être resté les bras croisés et d'avoir laissé perdurer un climat de travail « toxique » au sein de son organisation, depuis son arrivée en poste en 2017.

De passage à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, M. Dagher a indiqué que s'il y a bel et bien existé un climat de travail toxique au sein du SPAL, celui-ci existait depuis 2010.

Quand je suis arrivé, j'en ai été informé , a précisé celui qui est entré en fonction en 2017. Pourtant, ses hauts responsables lui ont assuré que tout allait bien , a ajouté M. Dagher.

Ce dernier a finalement rencontré les employés sans les gestionnaires et a constaté qu'il existait bel et bien un problème, ce qui a été confirmé par un rapport commandé par le chef du SPAL et rendu en novembre 2017.

Dès la réception du rapport, j'ai suspendu deux des cadres mis en cause dans le document; c'étaient les deux personnes qui me disaient que tout allait bien , soutient M. Dagher.

Le chef du SPAL a par ailleurs précisé que deux des trois autres cadres visés dans le rapport ont été déplacés ailleurs dans l'organisation. M. Dagher explique son geste par le fait que l'enquête n'a pas permis d'établir qu'il y avait clairement eu des cas de harcèlement; une seule personne nommée dans le rapport, celle qui était la moins visée par les allégations , a conservé son poste.

Fady Dagher soutient aussi que depuis la parution du rapport, de nombreux responsables ont travaillé d'arrache-pied pour continuer à améliorer le climat de travail au sein du SPAL ; un sondage confidentiel, effectué à la fin de 2018, aurait montré d' excellents résultats en termes d'amélioration des conditions de travail, dit-il.

Le chef de police reconnaît toutefois qu'il peut y avoir encore des changements à apporter.

Si des employés ressentent encore le besoin de contacter des médias pour indiquer qu'ils ne se sentent pas écoutés, c'est une prise de conscience importante pour moi, et je dois ouvrir encore plus ma porte pour pouvoir les écouter , a-t-il déclaré, en faisant référence à la une du Journal de Montréal, jeudi, qui évoque du harcèlement et de l'intimidation à la police de Longueuil .

Je ne veux pas du tout diminuer ou négliger le fait que des gens se tournent vers les médias; ça veut dire que je n'en ai pas assez fait, ou que l'équipe n'en a pas assez fait, et on va continuer en faire plus.

Gestes posés

M. Dagher soutient par ailleurs avoir embauché une série de spécialistes pour améliorer la santé mentale de ses troupes, en plus d'organiser des séries de rencontres et de formations.

Ce que je veux dire à mes gestionnaires, c'est qu'il ne faut jamais lâcher , a-t-il encore mentionné.

« Est-ce qu'aujourd'hui, le climat est pareil à ce qu'il était en 2017? Pas du tout. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des améliorations? Oui. » — Une citation de Fady Dagher, chef du SPAL

Le chef de la police de Longueuil rejette aussi l'idée selon laquelle les informations contenues dans l'article du Journal de Montréal risquent d'entacher sa réputation, alors qu'il fait la promotion, depuis plusieurs années, d'un style de gestion différent et d'une police plus progressiste.

Que cela entache ma réputation ou pas, je serai très franc, je n'en ai rien à foutre , a-t-il lâché.