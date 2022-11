Le mois d’octobre a enregistré des températures estivales dans l’Est-du-Québec

L’agence météorologique indique qu’il a fait entre 2 et 4 degrés Celsius de plus que la moyenne de saison dans la région. Plus au nord, des écarts de température de 3 à 5 degrés Celsius ont été enregistrés.

C’est à partir du 12 octobre que des anomalies de température de 2 à 8 degrés Celsius de plus ont été observées dans la province.

La vague de chaleur qui a duré cinq jours au Québec a aussi atteint l’Est-du-Québec vers la fin du mois d’octobre. Quelques villes ont enregistré des records de températures comme à Gaspé et à Mont-Joli.

La période de douceur est exceptionnelle, mais seulement dans l’Est-du-Québec , précise Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada en entrevue à l’émission Même fréquence.

Le Mont-Comi a vêtu ses plus belles couleurs au début du mois d’octobre. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

À Shefferville, des températures excessivement rares ont été signalées. Le 26 octobre, il a fait presque 18 degrés Celsius de plus qu’à l’habitude pour cette période de l’année.

Le temps doux s’est finalement installé sur la province le 28 octobre.

Au mois d’octobre dans le nord de la Gaspésie, en Basse-Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine, l’apport en pluie a été nettement sous la moyenne des précipitations normales. Par exemple, les Îles-de-la-Madeleine ont cumulé 28 mm de pluie comparativement à 93 mm normalement.

Au contraire, les secteurs de Baie-Comeau, Sept-Îles et Mingan ont quant à eux enregistré un surplus de 25 à 75 % des quantités normales pour la période.

Mingan a reçu au total près de 175 mm de pluie entre le 14 et le 20 octobre.

Le début du mois de novembre sera chaud

Les températures au-dessus de la normale devraient se poursuivre jusqu’au 15 novembre pour ensuite être de retour plus près des normales, selon Environnement Canada.

Pour la même période, l’ouest du Canada observera une anomalie de températures froides. Une bulle d’air froid prendra place au-dessus des provinces de l’ouest tandis qu’une bulle d’air doux en provenance des États-Unis se posera sur l’est. L’un va avec l’autre , explique M. Bégin.

Peu de précipitations sont attendues au début du mois. Toutefois, l’Est-du-Québec pourrait recevoir ses premières accumulations de neige. Il affirme que la période de douceur en octobre n’annonce pas un hiver tardif.

L’autre moitié du mois de novembre sera moins clémente , rapporte le météorologue Jean-Philippe Bégin.