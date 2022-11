500 élèves de la Première Nation de Garden Hill privés d’école à cause de la moisissure

L'école secondaire de la Première Nation de Garden Hill, où on a trouvé de la moisissure à grande échelle, est fermée depuis le 9 octobre. Les autorités n’ont pas indiqué à quel moment l’école de cette communauté isolée du nord-est du Manitoba pourra rouvrir ses portes.

Nous devons régler ce problème le plus rapidement possible , déclare le chef de Première Nation, Charles Knott, lors d'une conférence de presse tenue mercredi, à Winnipeg.

La moisissure et la rouille touchent les poutres principales et sont répandues dans tout le bâtiment, selon M. Knott.

Au moins un élève a été malade. Ils disent qu'il va bien quand il rentre chez lui, ajoute le chef. Puis, une fois qu'il est dans le bâtiment, il commence à avoir ce problème respiratoire.

L’école secondaire compte environ 500 élèves de la 6e à la 12e année. La communauté possède également une école primaire qui accueille 700 élèves de la maternelle à la 5e année.

Cette école n'a pas assez de place pour les deux corps étudiants combinés, selon Charles Knott.

« Nous avons besoin que nos élèves retournent à l'école. » — Une citation de Charles Knott, le chef de la communauté Garden Hill

D'après Charles Knott, il n'y a pas d'autres locaux appropriés à Garden Hill pour les classes de l'école secondaire, et il n'y a pas d'apprentissage à distance en raison du manque d'accès à Internet.

Appel à l’aide

Charles Knott et d’autres chefs des Premières Nations de la région d'Island Lakes demandent aux gouvernements provincial et fédéral d'assurer à leurs communautés un accès aux soins de santé et aux services sociaux équivalent à ce qui est disponible ailleurs dans la province.

Le chef Charles Knott appelle les autorités à réagir rapidement pour améliorer les conditions de vie dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Ces demandes viennent à la suite de l’augmentation des problèmes de santé mentale et de toxicomanie dans leurs communautés.

Charles Knott rappelle que les membres de sa communauté et lui ont contacté le directeur général régional de Services aux Autochtones Canada pour demander de l'aide pour l'école.

Une réunion aura lieu entre les responsables du ministère fédéral et les dirigeants de la Première Nation pour assurer que les élèves puissent étudier à distance, selon un porte-parole de Services aux Autochtones.

La fermeture de l'école marque un autre revers pour les élèves de cette Première Nation, après les difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19 et l'apprentissage à distance.

En mai 2021, les éducateurs ont pris la décision de faire redoubler l'année scolaire 2020-2021 aux élèves, car le programme d'études n'a pas été suffisamment couvert cette année-là.

M. Knott mentionne que la communauté est également confrontée à d'autres problèmes.

Nos jeunes ont besoin d'aide dans nos communautés, car ils souffrent. Il y a beaucoup de drogues et d'alcool , rappelle-t-il.

Ce n'était pas comme ça il y a quelques années , tient à préciser le chef de la Première Nation de Garden Hill.

Avec les informations de Ethan Butterfield