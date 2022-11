Vacances dans la propriété d’un milliardaire : Andrew Furey ne présente pas ses reçus

Le leader de l'opposition officielle à l’Assemblée législative, le progressiste-conservateur Barry Petten a fait cette demande à M. Furey plusieurs fois durant la semaine, mais sans succès.

Le premier ministre assure qu’il respecte l'éthique à la lettre et il estime que cela suffit pour dissiper toute impression de conflit d’intérêts impliquant John Risley, le président de l’entreprise à l’origine du projet éolien World Energy GH2.

J’ai toujours respecté les règles. Je vais continuer de respecter les règles. Dans ce cas, je suis allé au-delà des règles , affirme Andrew Furey.

Le milliardaire John Risley est cofondateur du géant des fruits de mer Clearwater. Il est présentement chef de la direction de World Energy GH2. Photo : Radio-Canada / CBC

Andrew Furey explique que c’est le ministre de l’Énergie, de l’Industrie et de la Technologie, Andrew Parsons, qui voit au processus d’évaluation des 32 propositions d’exploitation de l’énergie éolienne soumises à son gouvernement. Andrew Furey assure qu’il n’est pas mêlé à ce processus.

Les explications du premier ministre ne sont guère satisfaisantes pour les progressistes-conservateurs. Il veut que nous lui fassions confiance? La réponse en non, carrément non , a déclaré Barry Petten avant de lui demander qui a payé son voyage.

Andrew Furey a répété qu’il s’agissait de ses vacances personnelles et qu’il a payé lui-même son transport au pavillon de pêche. C’est mon temps, mon argent, un point c’est tout , a-t-il répliqué sous les applaudissements des membres de son caucus.

Un moment douteux pour une annonce en santé, selon l’opposition

Le gouvernement a annoncé lundi un projet de remplacement de l’hôpital St. Clare's Mercy à Saint-Jean. L’annonce a pris divers intervenants par surprise, dont la Société médicale de Terre-Neuve-et-Labrador. Les partis d’opposition se demandent si le voyage de M. Furey et cette annonce sont liés.

Le chef intérimaire du NPD , Jim Dinn, a souligné que l’Accord sur la santé, c’est-à-dire le rapport du groupe de travail chargé par le gouvernement de réviser le système de santé, ne recommande pas de remplacer les installations vieillissantes. Selon M. Dinn, le gouvernement ferait mieux de se concentrer plutôt sur la pénurie du personnel médical.

Jim Dinn est chef par intérim du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Andrew Furey et le ministre de la Santé, Tom Osborne, ont répété que le gouvernement peut se concentrer simultanément sur les problèmes de pénurie et d’infrastructures. M. Osborne a rappelé qu’une grande pièce en acier est tombée de cet hôpital plus tôt cette année. Il soutient qu’il faut remplacer le bâtiment.

Durant la période de questions, M. Petten a demandé si cette annonce est sortie de nulle part ou si elle avait pour but de détourner l’attention des vacances de pêche du premier ministre.

Selon Andrew Furey, l’augmentation de la population dans la région de Saint-Jean et de la moyenne d’âge de cette dernière démontre aussi le besoin d’un nouvel hôpital et d’un plus grand nombre de lits pour les soins actifs.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a organisé mercredi une séance d’information technique au sujet du processus gouvernemental d’approbation de projets d’infrastructure, comme le remplacement de l’hôpital en question. Selon le ministère, la décision de le remplacer a été prise en août, deux mois avant l’annonce du projet.

Le ministre Elvis Loveless a précisé durant la période de questions que les discussions sur le remplacement de l’hôpital ont commencé l’année dernière durant les consultations budgétaires.