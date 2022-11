La minière Glencore veut un nouveau haut fourneau à Sudbury

Le haut fourneau électrique utilisé actuellement date de 1978. C’est l'un des plus anciens hauts fourneaux du genre au monde, rappelle Peter Xavier, le vice-président des installations de nickel intégrées de Glencore à Sudbury, dans le Nord de l'Ontario.

Les hauts fourneaux sont une partie importante des activités d’une fonderie. Ils permettent de chauffer le minerai afin de séparer la matte de nickel et de cuivre des scories, un résidu minier.

M. Xavier explique que le haut fourneau utilisé par Glencore depuis plus de quarante ans fonctionne toujours, mais qu’il est en fin de vie. À un certain moment, on ne peut plus continuer de réparer et reconstruire, parce qu’il devient de plus en plus difficile de maintenir le point de raccordement entre les murs et la plaque de soutien.

Peter Xavier est directeur des opérations sudburoises de l'entreprise minière Glencore. (Archives) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Des travaux de rénovation majeurs ont été effectués en 2015, mais le moment est venu de remplacer le haut fourneau électrique entièrement, ajoute Peter Xavier.

Selon lui, Glencore a deux options pour construire cette nouvelle installation. La minière pourrait utiliser l’emplacement de l’ancien haut fourneau qui a été déclassé dans les années 90, ce qui permettrait à l’entreprise de continuer de faire fonctionner son fourneau actuel en attendant d’en construire un nouveau.

Mais cette option serait coûteuse, affirme M. Xavier. Il faudrait bâtir certains systèmes, comme la ventilation et l’électricité, en double.

L’autre option serait de démolir et reconstruire à l’emplacement actuel du haut fourneau. Or, cette option comporte également des désavantages, notamment, que les installations de nickel intégrées de Glencore à Sudbury devraient fonctionner sans haut fourneau pendant une certaine période.

Une conséquence qui ne serait pas particulièrement désastreuse pour l’économie sudburoise, puisque Glencore compte diminuer ses activités à Sudbury entre 2025 et 2026 afin de se concentrer sur son projet d’extraction minière en profondeur à Onaping, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de leur fonderie.

Avec les informations de Markus Schwabe de CBC News