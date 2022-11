Nouvelle rivière atmosphérique pour la côte sud de la C.-B., de la neige plus au nord

Pour le Grand Vancouver et la baie Howe, la rivière atmosphérique apportera de la pluie forte et des vents forts sur certains secteurs de la côte sud de la province jeudi soir et jusqu'à vendredi. La pluie doit commencer au cours de la matinée et s'intensifier jeudi soir.

« La pluie persistera vendredi avant de se changer progressivement en averses de pluie en fin de journée. On prévoit une quantité totale de 50 à 70 mm de pluie; les quantités les plus importantes sont attendues en secteurs montagneux. » — Une citation de Environnement Canada

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes, ajoutent les météorologues. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres. Il pourrait y avoir des glissements de terrain dans les zones à risque, comme les pentes raides.

Les prévisions sont semblables pour le Grand Victoria et la côte est de l'île de Vancouver, mais avec une quantité de pluie un peu moindre de 30 à 60 mm. Des rafales à 80 km/h sont prévues sur Victoria vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon le météorologue Derek Lee d'Environnement et Changement climatique Canada, la tempête ressemblera à celle de la semaine dernière qui a donné plusieurs jours de pluie forte sur les côtes du centre et du sud de la province.

Les rivières atmosphériques ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles transportent certainement beaucoup de vapeur d'eau sur le Nord Ouest du Pacifique, dit-il. Leur intensité, leur durée et leur impact varient. C'est-à-dire que toutes les rivières atmosphériques ne peuvent pas être comparées à celle de novembre 2021.

Vu les conditions météorologiques annoncées, la Ville de Vancouver a ouvert des abris temporaires pour permettre aux réfugiés météorologiques de rester au chaud et au sec. Ceux-ci resteront ouverts jusqu'à lundi.

Une photo prise en janvier 2021 de l'autoroute Coquihalla (autoroute 5) à mi-chemin entre Hope et Merritt en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza

De la neige pour le reste de la province

Ailleurs dans la province, de la neige est prévue. Dès jeudi matin, de la neige tombera sur la route Sea to Sky de Squamish à Whistler au nord de Brandywine, indique Environnement Canada. L'agence fédérale ajoute que la neige s'intensifiera jeudi soir et persistera jusqu'à vendredi matin quand elle se changera en pluie. Une accumulation totale de 15 à 20 cm de neige est annoncée.

De 15 à 20 cm de neige sont aussi prévus sur la route 3 de Hope à Princeton en passant par le col Allison et sur la route Coquihalla de Hope à Merritt. Les météorologues fédéraux soulignent que la neige réduira la visibilité à partir de jeudi après-midi.

« La limite pluie-neige augmentera au-dessus de 2000 mètres vendredi après-midi, de sorte que la neige se changera en pluie. Les précipitations diminueront d'intensité vendredi soir. » — Une citation de Environnement Canada