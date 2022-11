Avis de brouillard sur le Sud de l’Ontario

La visibilité pourrait devenir soudainement réduite à presque nulle , avertit Environnement Canada.

On peut s'attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite. Si la visibilité est réduite alors que vous conduisez, ralentissez, surveillez les feux arrière des véhicules devant vous et soyez prêt à arrêter , conseille l'agence fédérale.

Le brouillard devrait se dissiper en fin de matinée, selon Environnement Canada.

De son côté, l'agence provinciale Metrolinx, qui gère les trains et les autobus de banlieue GO à Toronto, conseille aux usagers de se donner plus de temps pour leurs déplacements vendredi matin et d'être prudents dans ses terrains de stationnement et escaliers ainsi que sur les plateformes.

Anne Marie Aikins, porte-parole de Metrolinx, indique dans un tweet que le brouillard pourrait causer des « retards mineurs » durant l'heure de pointe matinale.