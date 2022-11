Les maisons multigénérationnelles ont du succès à Calgary

Les maisons qui peuvent accueillir plusieurs générations de la même famille connaissent un engouement grandissant à Calgary. Selon un concepteur de la métropole, les ventes sont passées de 2 à 3 par mois, en 2019, à plus de 10 actuellement, avec une clientèle presque exclusivement d'origine sud-asiatique.

Selon Akshat Mathur, directeur commercial de Trico Homes, les maisons multigénérationnelles étaient d'abord concentrées dans les nouvelles communautés du nord-est de Calgary, à Cornerbrook et Homestead. Aujourd'hui, dit-il, elles connaissent également un grand succès dans le sud-est de Calgary, à Pine Creek.

Les familles qui vivent dans ces maisons affirment que la vie multigénérationnelle peut être une aubaine pour tous les membres de la famille, notamment par rapport à l'inflation, les loyers et les frais de garde.

La particularité de ces maisons multigénérationnelles, c'est qu'elles ont soit un appartement au sous-sol avec une cuisine complète et une entrée séparée, soit une chambre à coucher et une salle de bain complète au rez-de-chaussée au lieu d'un coin détente et d'une mini salle de bain .

Selon Mathur Akshat, le prix moyen d'une maison de 167 mètres carrés (1800 pieds carrés) avec une chambre à coucher au rez-de-chaussée et une salle de bain complète est de 500 000 $.

Pour Bhavya Sajja, la vie multigénérationnelle est plus une question de soutien moral qu’économique.

Cela fait vraiment du bien d'avoir ses parents chez soi , dit Bhavya Sajja, qui a immigré à Calgary depuis l'Inde en 2018. Ma santé mentale s'est améliorée après l'arrivée de ma mère. C'est un autre type de bonheur , dit-elle.

Rangée arrière, de gauche à droite : La belle-mère de Sajja, Usha Rani Sunkara, la mère de Sajja, Venkata Durga Lakshmi, le père de Sajja, Venkateswara Rao Sajja. Premier rang, de gauche à droite : Le mari de Sajja, Alok Sagar Aetukuri, Bhavya Sajja avec sa fille, Akshara Aetukuri ; le frère de Sajja, Rakesh Sajja. Photo : Bhavya Sajja

Elle et son mari, Alok Aetukuri, ont récemment emménagé dans leur nouvelle maison de quatre chambres à coucher dans le nord-est de Calgary, qui a été construite spécialement pour être multigénérationnelle. Ils y vivent avec leur fille, son jeune frère, les parents de Bhavya et la mère d'Alok.

La maison est parfaite , affirme Alok Aetukuri, notant que la chambre et de la salle de bain du rez-de-chaussée sont réservées à sa mère, qui a de la difficulté à monter les escaliers.

Bhavya Sajja et son mari travaillent tous deux à temps plein. Ils affirment que les coups de main supplémentaires soulagent le stress de la vie quotidienne.

Tout ce que nous faisons, c'est nous occuper de notre travail [...] Je n'ai pas à m'inquiéter de savoir où nous laissons notre fille ou quand je vais finir de cuisiner. C'est la tranquillité d'esprit , explique-t-elle.

Cela va dans les deux sens. Alok Aetukuri affirme qu'il est également plus facile de s'occuper de leurs parents vieillissants lorsqu'ils vivent ensemble.