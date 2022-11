Les services correctionnels entendent soulager le manque de personnel à Sept-Îles

Le directeur général de l'Est-du-Québec au sous-ministériat des services correctionnels du Québec, Chrsitan Thibeault, confirme que des équipes volantes se déplacent occasionnellement pour remplacer le personnel de Sept-Îles.

Selon M. Thibeault, cette pratique évite d’avoir trop souvent recours à la réquisition obligatoire, une pratique d’ailleurs dénoncée par le syndicat.

Une entente permet aussi que des étudiants soient engagés au sein de certains établissements, avant leur diplomation. Ce statut d’employé occasionnel est entre autres accordé aux personnes qui sont toujours à l’École nationale de police du Québec, après avoir réussi les vérifications de sécurité du ministère.

« Une entente au niveau des occasionnels [...] nous a permis de faire rentrer, depuis deux ans, environ 200 occasionnels en établissement de détention. » — Une citation de Christian Thibeault, directeur général de l'Est-du-Québec au sous-ministériat des services correctionnels du Québec

Quant à la lourdeur du processus d’embauche, l’ajout de concours en ligne et d'entrevues centralisées au ministère soulage en partie le problème, selon Christian Thibeault. Cette pratique a été instaurée à cause de la pandémie, il y a environ deux ans.

Depuis le début de l'année, à l’échelle de la province, le directeur assure que 261 personnes se sont qualifiées pour devenir agent correctionnel.

Christian Thibeault ajoute que le ministère de la Sécurité publique du Québec a mis en place un plan de redressement qui vise notamment à faire valoir la profession auprès des établissements scolaires.

« Depuis plus d’un an, une équipe est dédiée au ministère pour l’acquisition des talents. » — Une citation de Christian Thibeault, directeur général de l'Est-du-Québec au sous-ministériat des services correctionnels du Québec

Christian Thibeault n’est pas non plus inquiet d’une possible fermeture de l’établissement de Sept-Îles, et souligne être très loin de cette situation . Il indique aussi que le personnel minimum est toujours en place afin de respecter les procédures et assurer la sécurité en tout temps.

Une analyse qui diffère de celle du syndicat

Christian Thibeault reconnaît donc qu'il y a un problème de pénurie de personnel dans ses établissements, notamment ceux de la Côte-Nord. Selon ses données, le taux oscillerait autour de 33 % à Sept-Îles, et de 24 % à Baie-Comeau.

Toutefois, les données des services correctionnels ne concordent pas avec celles fournies par le syndicat.

« Les chiffres que j'ai sont différents selon les données qui me sont fournies par la direction des ressources humaines, on parle de 33% de postes vacants, donc, d'effectif qui manque. » — Une citation de Christian Thibeault, directeur général de l'Est-du-Québec au sous-ministériat des services correctionnels du Québec

Si on fait la moyenne des 17 établissements de détention, cette moyenne-là est à 12%, un peu plus que 12%. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que oui, il y a des établissements où la problématique est plus importante. [...] Comme Sept-Îles et Baie-Comeau aussi , reconnaît Christian Thibeault.

Le syndicat a indiqué mardi à Radio-Canada que près de 50 % des agents correctionnels manquent à l'appel à l’établissement de Sept-Îles spécifiquement. Le syndicat parlait d’une moyenne provinciale de près de 30 %.

Au total, à l’échelle de la province, 360 postes d’agents correctionnels sont vacants. Rappelons qu’à Sept-Îles, un volet de 21 places de la prison de Sept-Îles a dû être fermé en mars dernier à cause du manque de main-d'œuvre.