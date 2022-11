Manque de personnel au centre de répartition de la SQ à Chicoutimi

Quand un citoyen appelle pour dénoncer un méfait au 911, il est tout de suite redirigé vers ces centres d’appel. Les répartiteurs de la région sont situés à Chicoutimi, au quartier général de la Sûreté du Québec.

La situation est criante à Chicoutimi. Ils devraient normalement travailler à quatre sur des chiffres de 12 heures. Depuis au moins deux ans, ils sont à trois et le week-end dernier ils étaient deux , révèle Nathalie Garvin. Du même coup, la vice-présidente pointe le salaire peu compétitif des employés comme l’une des raisons des difficultés de rétention.

Les préposés aux télécommunications ont des quarts de travail de 12 heures ou de 9 heures, selon le centre dans lequel ils travaillent. Généralement, les répartiteurs sont recrutés dans les écoles de police.

« Du TSO ça n’existe pas seulement en santé, dit-elle. Ça existe aussi pour nos préposés en télécommunications. » — Une citation de Nathalie Garvin, vice-présidente du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, la vice-présidente du syndicat Nathalie Garvin, qui est également une ancienne répartitrice, a expliqué que des employés de la relève sont souvent obligés de rester en poste après leur quart de travail. Certains répartiteurs travaillent donc 18 heures d’affilée.

Quand tu as fait 9 heures et qu’on te demande d’en refaire un autre, c’est lourd. Le niveau d’alerte baisse et on met en danger les policiers sur le terrain. On est leur partenaire car on est leurs yeux sur le terrain.