Des manifestants ont bloqué l’accès au CRD de Sherbrooke

Des membres du syndicat ont bloqué pendant deux heures les entrées du Centre de recherche et de développement de Sherbrooke géré par Agriculture Canada.

Les travailleurs sont en négociation avec le Conseil du trésor pour renouveler leur convention collective échouée depuis plus d'un an. Une trentaine de rencontres ont eu lieu jusqu'à présent.

On négocie pour la parité salariale, pour des augmentations significatives au niveau économique et on veut aussi avoir des articles très clairs en lien avec le télétravail. On n'a obtenu absolument rien de la part du Conseil du trésor , a expliqué le vice-président exécutif régional de l' AFPC -Québec, Yvon Barrière.

Avec cette action de visibilité, les syndiqués souhaitent mettre de la pression sur le gouvernement. Selon Yvon Barrière, si les négociations demeurent dans une impasse, le syndicat va demander un mandat de grève à ses membres dès le mois de janvier.

Un processus de médiation est en cours et une première audition est attendue à la fin du mois de novembre.

Environ 120 personnes travaillent au Centre de recherche et de développement de Sherbrooke situé sur la rue du Collège.

Avec les informations de Brigitte Marcoux