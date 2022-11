La santé publique régionale demande à Trois-Rivières de garder ses piscines ouvertes

Dans une lettre adressée au maire et aux conseillers municipaux, dont Radio-Canada a obtenu une copie, on peut lire que la fermeture de la moitié des infrastructures aquatiques municipales aura des conséquences sur la santé et la qualité de vie de la population de Trois-Rivières, particulièrement chez les plus défavorisées .

Un comité de quatre élus a récemment recommandé au conseil municipal de fermer cinq piscines publiques, au lieu de les rénover. Il s’agit des piscines ou bassins des parcs Jean-Perron, Anjou, des Chenaux, des Ormeaux et Jean-Béliveau.

« Consciente du contexte budgétaire difficile, la DSPRP MCQ estime que la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population trifluvienne devraient être prioritaires et être pris en compte dans la décision des autorités. » — Une citation de Extrait de la lettre datée du 2 novembre 2022

La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle de la Mauricie et du Centre-du-Québec (DSPRP MCQ) affirme avoir été consultée le printemps dernier par la Ville au sujet de cet enjeu, mais sent le besoin de réitérer l’importance des piscines.

L’accès à des piscines publiques représente un facteur de prévention de la santé et est contributeur d’un milieu de vie de qualité , écrit la Dre Godi.

La directrice régionale de la santé publique demande non seulement à la Ville de garder toutes ses piscines ouvertes, mais aussi de s’assurer de leur attractivité, accessibilité physique et financière et de la sécurité de ses installations .

En mars 2022, le comité appelé Animer et soutenir la communauté avait estimé que seuls 15 % des Trifluviens utilisaient l’une des dix piscines publiques du territoire. La direction de la santé publique se demande toutefois si le comité s’est assuré de consulter les populations plus défavorisées avant de faire sa recommandation.

Impact pour les personnes défavorisées

Les personnes défavorisées risquent d’être les plus touchées par la fermeture de la moitié des infrastructures aquatiques municipales, estime la direction de la santé publique régionale.

L’un des avantages d’avoir des piscines publiques à coût abordable, selon la DSPRP MCQ , est de favoriser l’ accès équitable pour les populations défavorisées à un loisir financièrement et géographiquement accessible, ce qui permet de limiter les inégalités sociales et de santé , peut-on lire dans la lettre.

Dans les quartiers les plus défavorisés et soumis aux effets d’îlots de chaleur, les plans d’eau représentent souvent l’un des seuls moyens de se rafraîchir , indique aussi la Dre Marie-Josée Godi.

Contrer l'effet des vagues de chaleur

La direction de la santé publique régionale s’inquiète aussi de l’impact qu’aurait la fermeture de piscines pour les Trifluviens lors des vagues de chaleur qui dans le contexte des changements climatiques, [...] seront plus fréquentes et plus intenses , souligne la DSPRP MCQ .

Offrir l’accès à des piscines et des pataugeoires est un des moyens qui facilitent l'adaptation des populations aux vagues de chaleur intense, particulièrement pour certaines populations vulnérables , peut-on lire.

Le budget de la Ville de Trois-Rivières devrait être déposé en décembre, mais le conseil municipal pourrait adopter le plan triennal d'immobilisations (PTI) dès le mois de novembre.