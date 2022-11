Des inédits de Réjean Ducharme publiés en France

Les éditions Gallimard ont réuni en 1952 pages sur papier de faible grammage les neufs romans de l'écrivain de L'Avalée des avalés (1966) en plus d'y ajouter un dossier pour mieux comprendre cette œuvre à la fois riche, complexe et explosée.

La véritable surprise est la publication de soixante-huit chapitres inédits de L'Océantume (1968), le troisième livre publié par Réjean Ducharme, mais le premier qu'il a écrit.

Dans ce volume sous la direction d'Elisabeth Nardout-Lafarge, en collaboration avec Monique Jean et Monique Bertrand, des amies de Réjean Ducharme, il est bien sûr question des raisons pour lesquelles Ducharme avait retranché ces chapitres qui jettent un éclairage différent sur ses premiers écrits. Ainsi, la traversée de l’œuvre que nous proposons s’amorce dans les pas de Iode Ssouvie, la toute première héroïne, le long du littoral, depuis "le confluent du fleuve et de la Ouareau jusqu’à l’Argentine" écrit-on.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La couverture de la publication de Gallimard Photo : Gallimard

Dans son dossier explicatif, la parution reproduit aussi de nombreux documents personnels, des écrits intimes, une dernière entrevue (1976) ainsi que le dernier message public de l’écrivain (1991). Une chronologie inédite a aussi été établie. Autre découverte, il y a cette photo de Réjean Ducharme prise à l'été 1944 sur le perron de sa maison d'enfance à Saint-Ignace-de-Loyola. Jusqu'ici, très peu de photos de l'écrivain-fantôme ont circulé.

Réjean Ducharme, né le 12 août 1941, sur le perron de la maison familiale à Saint-Ignace-de-Loyola, à l'été 1944. Photo : Succession Réjean Ducharme/Cliché de Monique Bertrand

Depuis son décès en 2017, de nombreux efforts ont été déployés par la succession de Réjean Ducharme pour faire rayonner l'univers ducharmien. Il y a eu la publication en octobre 2020 aux éditions Nota bene du livre A1.1 La bibliothèque de Réjean Ducharme, un inventaire complet et fascinant des 1800 livres retrouvés dans son appartement à son décès. Il y a aussi ce projet, retardé à cause de la pandémie, d'exposer le bureau de travail de l'écrivain au Musée de la civilisation, à Québec. Monique Jean et Monique Bertrand veillent à ce que le patrimoine littéraire soit protégé.

Un aperçu de la bibliothèque de Réjean Ducharme. Photo : Succession Réjean Ducharme / Monique Bertrand

Gallimard publie dans un premier temps en France ce volume consacré à un des plus grands écrivains québécois. La sortie au Québec est prévue pour le 30 novembre prochain. La spécialiste et superviseure du livre, Elisabeth Nardout-Lafarge, et ses collaboratrices, Monique Jean et Monique Bertrand, ont préféré attendre la publication de l'ouvrage au Québec avant d’accorder une entrevue à propos de cette édition essentielle pour tout grand lecteur de Réjean Ducharme qui souhaite en connaître davantage sur son processus créatif.