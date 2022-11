Derecho : le manque d’aide dénoncé par certains dans l’est ontarien

Une poignée de propriétaires de boisés et de producteurs de sirop d'érable de l'est ontarien dénoncent la situation délicate dans laquelle ils se trouvent depuis que le puissant derecho de mai dernier a durement frappé leurs arbres. Ils demandent de l’aide à tous les niveaux de gouvernement.

Fonctionnaire à la retraite et président de la branche est de l’Association des producteurs de sirop d'érable de l'Ontario, Jules Rochon exploite, avec sa femme, une petite érablière de 2500 entailles dans la forêt Larose, au sud-est de Hammond, dans l’est ontarien.

Il explique avoir perdu près du tiers de ses arbres et comme beaucoup d’entre eux étaient de gros fournisseurs de sève, il craint de perdre jusqu'à 40 % de sa production le printemps prochain.

Jusqu'à présent, il a coupé et empilé 350 cordes de bois des arbres tombés.

Chacune de ces bûches me donnait un litre de sirop chaque année. C'est pendant les 35 prochaines années que je n'aurai pas ce revenu , a illustré M. Rochon en entrevue à l’émission de radio de CBC , Ottawa Morning, la semaine dernière.

Jules Rochon se tient à côté d'un grand arbre déraciné sur son terrain. Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam

M. Rochon estime que la province n'a pas été juste envers les propriétaires de boisés durement touchés par le derecho.

Les équipes d'évaluation du ministère des Affaires municipales et du Logement ont statué que l'Est de l'Ontario n'était pas admissible à une aide après le sinistre. Dans la province, seule Uxbridge, près de Toronto, a été jugée admissible.

Après les inondations de 2017 et 2019, la province a aidé certaines personnes qui n'avaient pas d'assurance, selon M. Rochon, et après la tempête de verglas de 1998, des programmes d'aide avaient été mis en place en quelques semaines.

C'est une petite entreprise, c'est un service essentiel. Nous fournissons de la nourriture. Pourquoi ne pouvons-nous pas être couverts comme eux? s’interroge-t-il. Cela me donne l'impression que nous sommes seuls là-dedans. Je pense que Prescott-Russell est le mouton noir de l'Ontario. Il n’y a pas d'argent pour nous ici.

Des années pour nettoyer les dégâts

M. Rochon et sa femme se sont appuyés sur leur famille et leurs amis pour nettoyer les dégâts - tous les arbres abattus et les tubes de sève - mais il reconnaît que s'il avait pu embaucher des gens, le travail serait déjà fait. Au rythme où il va, il estime qu’il lui faudra de nombreuses années pour terminer.

Il aimerait recevoir une aide financière pour embaucher des gens afin d’entreprendre ces travaux.

Les chercheurs du Northern Tornadoes Project ont cartographié les dommages le long du chemin du derecho autour d'Ottawa. Chaque X dans un cercle marque des dommages aux arbres visibles par satellite, et les X rouges indiquent de graves dommages aux arbres. Photo : Gracieuseté Northern Tornadoes Project

Vice-président de Boisés Est, une association francophone de propriétaires de boisés privés de l'Est de l'Ontario, Jean Saint-Pierre évalue qu'environ 400 hectares de boisés ont été gravement endommagés par le derecho autour d'Alfred-Plantagenet.

Nous sentons que les gens n'écoutent pas. Ils ne semblent pas vouloir comprendre l'impact de ce derecho sur des centaines de personnes. C'est vraiment regrettable, car nous devons tous nous entraider quand une catastrophe naturelle se produit , explique M. Saint-Pierre.

Même si les boisés peuvent appartenir à des propriétaires privés, poursuit-il, ils procurent des avantages à tout le monde en capturant du carbone, en soutenant la biodiversité, en stabilisant la nappe phréatique, en aidant au refroidissement et plus encore.

Le couvert forestier de la région était déjà faible, à environ 20 %, dit-il. Certains propriétaires de boisés ont les moyens, l'équipement et les connaissances nécessaires pour réparer et reboiser, mais ce n’est pas le cas de tout le monde, ajoute-t-il.

Par voie de communiqué, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a indiqué que les agriculteurs peuvent accéder aux programmes de gestion des risques pour les entreprises par l'intermédiaire de l’agence dénommée Agricorp.

Selon Jules Rochon, cela ne vaut pas la peine pour certains petits producteurs de payer une assurance, car même lorsqu'ils ont une assurance, il est difficile pour eux d'obtenir une couverture pour les dommages aux arbres. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Mais M. Rochon rétorque que bien que les producteurs de sirop d’érable soient mentionnés dans ces programmes, les critères réels pour qu'ils puissent y prétendre n'ont pas encore été élaborés. Il ajoute que les producteurs doivent cotiser au programme avant qu'un événement météorologique extrême ne se produise pour être éligibles à une aide, ce qui n'est pas financièrement faisable pour la plupart des petits producteurs.

Le député provincial de Glengarry-Prescott-Russell, Stéphane Sarrazin, n'a pas répondu à une demande de commentaire.