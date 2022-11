Des propriétaires de logements furieux du gel des hausses de loyers à l’Î.-P.-É.

Ils disent que cette option n’a jamais été sur la table lors de discussions avec la province.

Nous avons été renversés de voir le zéro pour cent , admet Chris LeClair, conseiller principal au regroupement Residential Rental Association of P.-E.-I.

Il croit que cette décision va forcer des propriétaires à enlever leurs propriétés du marché, à les vendre ou à les transformer en condominiums.

M. LeClair espère que la province proposera une solution.

Soyez patients, dit le ministre

Je sais que c’est un gros coup pour les propriétaires, mais soyez patient jusqu’à ce que nous puissions sortir ces programmes , indique le ministre du Développement social et du Logement Matthew MacKay.

Le ministre du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, Matthew MacKay, estime que le moment est inapproprié pour augmenter les loyers dans la province. Photo : Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard

Il a indiqué mercredi à l’Assemblée législative que le coût de ce gel des augmentations ne sera pas refilé aux propriétaires. Le ministre dit que des annonces de soutien seront dévoilées au cours des prochaines semaines.

La Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé peu avant la tempête Fiona en septembre qu’elle allait permettre en 2023 la plus importante hausse des loyers de son histoire : 10,8 % dans le cas des logements chauffés au mazout et 5,2 % dans le cas des logements non chauffés ou chauffés autrement qu’au mazout.

C'est après avoir entendu des locataires dire qu'ils ne pourraient pas payer de telles augmentations que le gouvernement provincial est intervenu avec sa loi.

Même si la loi a été adoptée, Chris LeClair conseille à ses membres de tout de même déposer des demandes d’augmentation supérieures à la limite permise à la Commission de réglementation et d’appels de l’Île.

La hausse maximale permise des loyers à l’Île-du-Prince-Édouard a été de 1 % ces deux dernières années.

Avec des informations de Tony Davis de CBC