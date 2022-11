Les fromageries Blackburn et Médard récompensées

Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s'est tenue au Musée de la civilisation, à Québec.

Le député du Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a souligné le travail de la fromagerie Médard à Saint-Gédéon. La famille de la fromagerie Médard a su se tailler une place de choix dans le domaine des fromages québécois. Cette récompense remportée par le Cousin est grandement méritée [...].

Le petit dernier de la Fromagerie Médard se nomme Le Cousin. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a également félicité les gagnants de sa circonscription.

Je tiens à féliciter ces deux excellentes fromageries régionales qui s'illustrent à l'échelle nationale et plus particulièrement la Fromagerie Blackburn, du rang Saint-Benoît à Jonquière. L'implication sociale de la famille et la qualité de leurs produits sont une inspiration et, surtout, une grande source de fierté , a-t-il écrit dans ce communiqué de presse.

Cette année, 210 fromages étaient inscrits au concours par 31 fromageries de la province.

En tout, 21 fromages se sont illustrés dans les différentes catégories du concours. C'est le fromage Zacharie Cloutier de la fromagerie Nouvelle France située en Estrie qui a remporté le prestigieux Caseus Or, symbole d'excellence en matière de fromages au Québec. Il est sacré du même coup le meilleur fromage du Québec 2022.