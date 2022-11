Fiona : 28,4M $ d’Ottawa pour les pêcheurs qui ont subi des pertes dans l’océan

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, a annoncé mercredi soir qu'un montant maximal de 28,4 millions de dollars sera consacré spécialement aux activités de nettoyage de l'océan frappé par l'ouragan Fiona, avec un nouvel appel de propositions dans le cadre du Fonds pour les engins fantômes.

On surnomme les engins fantômes dans l'industrie de la pêche des objets comme des filets, des lignes, des cordes, des pièges, des casiers et des flotteurs qui se trouvent à l'eau.

Fiona a causé la perte d'un grand nombre de ces engins dans l'océan Atlantique. Cette perte d'engins de pêche coûte de l'argent aux pêcheurs, qui devront les remplacer, et constitue également une grave menace pour le milieu marin , indique le communiqué de presse de la ministre.

En collaboration avec des partenaires

La somme de 28,4 millions de dollars s'ajoute au financement pouvant atteindre 1,5 million de dollars pour soutenir 11 partenaires qui s'affairent toujours cet automne au nettoyage dans les zones touchées par la tempête.

Tout engin de pêche trouvé et pouvant encore être utilisé par son propriétaire lui sera restitué , précise également le communiqué.

Joyce Murray, ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Retirer de l'eau le plus rapidement possible ces engins de pêche perdus est une priorité pour le gouvernement. De cette façon, les eaux seront plus sécuritaires pour les collectivités côtières et les écosystèmes aquatiques , a déclaré la ministre Murray.

Nous demeurons déterminés à soutenir le Canada atlantique et l'est du Québec pendant cette période où les collectivités se remettent sur pied , a-t-elle souligné.

Les pêcheurs côtiers qui ont subi de telles pertes d'équipements sont aussi invités à présenter une demande à canada.ca/engins-fantomes. La date limite pour soumettre une demande est le 19 décembre à 23 h 59 HNP. Le financement sera disponible pour des projets visant les zones directement touchées par l'ouragan Fiona du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Tous les pêcheurs commerciaux au Canada sont tenus de déclarer les engins perdus à Pêches et Océans Canada.