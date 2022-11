Commission scolaire franco-manitobaine : un autre mandat pour le président Bernard Lesage

« Après 20 ans de présidence, ce qui m’anime, c’est l’éducation. » — Une citation de Bernard Lesage, président de la commission scolaire franco-manitobaine

Prenant la parole après avoir été élu sans opposition par ses pairs, M. Lesage a rappelé que pendant le mandat à venir, les questions budgétaires seront à l'avant-plan des discussions .

Il a notamment rappelé que la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) travaille présentement avec la province pour développer de nouvelles formules de financement qui seraient à l'avantage de nos élèves .

La vice-présidence de la CSFM sera occupée par Sylvie Schmitt qui a aussi été élue sans opposition par ses collègues.

Pourvoir un poste de commissaire dans la région sud

Les 10 commissaires élus ou réélus étaient présents à la réunion. Un des deux postes de la région sud est cependant toujours vacant. D’après la loi scolaire, c’est à la commission scolaire de choisir cette deuxième personne , souligne Bernard Lesage.

La réunion s'est tenue dans les bureaux de la DSFM, à Lorette, Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Au cours de la réunion qui s'est tenue au bureau divisionnaire de la DSFM à Lorette, les commissaires ont décidé de faire des appels à candidature par le biais des réseaux sociaux et des médias.

Le but est de combler ce poste à temps pour la prochaine réunion, fin novembre.

Diversité des commissaires

La CSFM a été critiquée pour son manque de diversité lors de l’élection du 26 octobre. Aucun des deux candidats noirs dans la région urbaine n'a été élu.

Bernard Lesage est conscient du problème. Nous allons toujours faire des efforts et je pense qu’au fur et à mesure qu’on avance, on va retrouver cette diversité, comme on le voit dans nos écoles, au niveau du personnel , souhaite Bernard Lesage, se félicitant tout de même de voir plus de femmes commissaires que lors de son précédent mandat.