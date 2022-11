Le contraste est frappant. Alors que François Legault s’inquiétait, ces derniers mois, de la « louisianisation » du Québec et estimait « suicidaire » de hausser les seuils d’immigration, la décision du gouvernement fédéral d’accueillir un demi-million d’immigrants à l’échelle du pays en 2025 ne semble pas l’avoir beaucoup ébranlé.

Déjà à 400 000, il y avait un problème donc à 500 000 encore plus. [...] Il va falloir que les gens à Ottawa comprennent qu’on a un défi ici et qu’on veut garder le français à long terme , a-t-il simplement déclaré.

Le premier ministre se rendrait-il compte que sa marge de manœuvre est plus limitée qu’il ne le croyait?

Dans tous les cas, une telle décision aura de grandes conséquences sur la dynamique politique canadienne. Les Québécois constituent en ce moment 22,6 % de la population du pays, alors qu’ils en représentaient 23,7 % en 2002. Ces vingt dernières années, leur poids démographique a donc reculé de 1,1 point de pourcentage.

Non seulement le déclin se poursuivra-t-il, mais il s’accélérera pour atteindre 2,7 points de pourcentage ces 20 prochaines années. C’est qu’avant même qu’Ottawa ne dévoile ses nouvelles cibles d’immigration, Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) avait déjà calculé que la place du Québec au sein du Canada diminuerait à 19,9 % en 2042, selon un scénario de croissance moyen.

À ceux qui s’inquiètent de voir le poids politique du Québec s’amenuiser au sein de la fédération canadienne, François Legault a répliqué qu’il existait déjà des garde-fous et qu’il suffisait d’en ajouter davantage.

Le premier ministre évoque le nombre de sièges dont bénéficie le Québec à la Chambre des communes, mais aucune disposition constitutionnelle ne lui assure présentement un pourcentage de sièges minimal au sein du parlement fédéral. Selon l'éminent professeur de droit Benoît Pelletier, offrir pareille garantie au Québec nécessiterait d’ailleurs l’adoption d’un amendement constitutionnel  (Nouvelle fenêtre) .

Encore faudrait-il que le reste du Canada ait le désir d’emprunter ce chemin. Or, plus le déclin démographique du Québec s’accélérera, plus les chances de voir une telle volonté politique se manifester risquent de s’amoindrir au sein du Canada.

Quelles priorités? Quelle stratégie?

Au-delà de la représentation aux communes, le premier ministre n’a pas précisé quels sont les autres garde-fous qu'il aimerait ériger pour assurer la place du Québec au sein du Canada, mais on voit difficilement ce qu’il pourrait obtenir.

C’est qu’au-delà des ententes financières qu’il a négociées avec son vis-à-vis fédéral, François Legault a peu de gains à faire valoir à ce chapitre depuis son accession au pouvoir. La pandémie a certes retardé bien des choses, mais cela ne pourra plus servir d’excuse très longtemps.

La priorité des prochaines années, on l’a bien compris, sera le rapatriement de pouvoirs en matière d’immigration, mais on attend toujours de savoir de quelle manière le gouvernement québécois compte s’y prendre concrètement pour atteindre son objectif.

Négocier avec Ottawa n’est jamais facile, mais cela risque d’être carrément impossible dans la mesure où les deux capitales poursuivent des buts opposés. Quel intérêt le gouvernement fédéral pourrait-il bien avoir à donner plus de pouvoir à une province qui souhaite contrarier son plan et sa vision?

François Legault dit compter sur les prochaines élections fédérales pour faire valoir son point de vue. Or, deux campagnes électorales ont déjà eu lieu à l’échelle canadienne depuis que le chef de la CAQ a pris le pouvoir et la liste des demandes québécoises n’a pas semblé beaucoup émouvoir les partis fédéraux, ni la première ni la deuxième fois.

Il faut dire que les Québécois eux-mêmes n’ont pas semblé en faire une priorité, la majorité d’entre eux votant pour le Parti libéral du Canada, dont le chef de la CAQ avait pourtant prévenu qu’il fallait se méfier.

C’est sans compter que François Legault ne s’est pas fait beaucoup d’amis à Ottawa, durant les dernières élections québécoises, avec ses remarques désobligeantes dans lesquelles il semblait amalgamer violence et immigration.

L’heure de vérité approche

À coups de rhétorique, la CAQ a fait monter les attentes quant à sa capacité à rendre le Québec plus autonome au sein du Canada. La question de l’immigration lui offre maintenant l’occasion de montrer ce dont elle est réellement capable.

Visiblement, les partis d’opposition n’y croient pas. Chacun y va de sa solution : les libéraux souhaitent augmenter les seuils d’immigration pour renforcer le poids démographique du Québec tandis que le Parti québécois veut en finir en réalisant l’indépendance. Québec solidaire propose de faire les deux.

En campagne électorale, François Legault a plaidé qu’il était impératif de rapatrier plus de pouvoirs en matière d’immigration pour assurer la survie du français, mais ce sont peut-être les seuils fédéraux eux-mêmes qui posent problème.

Plus le poids démographique du Québec diminuera, plus il sera difficile de réaliser les avancées qui, précisément, permettraient de contrecarrer ce déclin.