Deux offres d’achat rejetées : le Grand Séminaire toujours à vendre

Selon le directeur général du Grand Séminaire, Raymond Joly, les deux acheteurs intéressés ont déposé des offres d'achat qui se situaient nettement en deçà de l'évaluation municipale du bâtiment et de son terrain.

Le Grand Séminaire est évalué à environ 2,5 millions de dollars par la Ville de Rimouski, selon M. Joly. Il avoue avoir été déçu par les prix offerts.

On avait mis pas mal d'énergie depuis plus d'un an là-dedans , souligne-t-il.

Raymond Joly soutient que les acheteurs potentiels ne pouvaient se permettre de déposer des offres plus généreuses.

« Le marché, pour eux autres [les promoteurs éventuels], n'est pas bon dans le sens que les taux d'intérêts, pour emprunter, sont trop hauts et les coûts de construction aussi. » — Une citation de Raymond Joly, directeur général du Grand Séminaire de Rimouski

Il affirme que le Grand Séminaire de Rimouski est toujours à vendre et que tout acheteur potentiel peut entrer en contact avec son équipe.

Une partie des revenus issus de la vente du bâtiment doivent servir à payer les coûts de réfection de la cathédrale.

Le Grand Séminaire a été cité patrimonial par la Ville de Rimouski cette année.

Cette citation protège certains de ses aspects architecturaux, comme le cloître, le préau et les vitraux. Un éventuel acheteur devrait donc les préserver.