La C.-B. se félicite de ses plus bas niveaux d’exploitations de forêts anciennes

L’exploitation des forêts anciennes a décliné de 42 %, l’an dernier, en Colombie-Britannique, comparativement à 2015, étant passée de 65 5000 hectares à 38 300 hectares entre les deux années, s’est réjouie la province dans un communiqué mercredi.

Le gouvernement provincial considère qu’il existe environ 11,1 millions d’hectares de forêts anciennes en Colombie-Britannique, ce qui représente 20 % des forêts de la province. La superficie exploitée l’an dernier correspond à 0,3 % de ce total, est-il ajouté dans le communiqué.

Ces derniers chiffres montrent que la Colombie-Britannique va dans la bonne direction, alors qu’on travaille à développer et à implémenter des solutions sur le long terme pour mieux gérer, préserver et partager les bénéfices de nos forêts , a écrit la ministre des Forêts, Katrine Conroy.

Une coupe à blanc dans la vallée Nahmint, sur l'île de Vancouver. Un sapin de Douglas géant se trouve au sol. Photo : TJ Watt

Plus de transparence demandée

Si cette annonce est encourageante, le groupe de protection de l’environnement Wilderness Committee fait part de ses frustrations liées au manque d'informations divulguées par la province sur ces exploitations.

Il n’y a rien qui nous indique où [elles] continuent et si elles perdurent dans des zones où les forêts anciennes sont les plus à risque , soutient Torrance Coste, le responsable de la campagne nationale pour l’organisation.

On demande au gouvernement plus de mises à jour et plus de clarté depuis qu’il s’est engagé à suspendre temporairement l’exploitation des forêts anciennes les plus à risque l’an dernier , ajoute-t-il.

En septembre 2020, le gouvernement s’est engagé à respecter les recommandations du rapport indépendant  (Nouvelle fenêtre) sur l’avenir des forêts anciennes, A New Future for old forests. L’une de ses recommandations phares impliquait une suspension immédiate de la coupe des forêts anciennes dans les secteurs à risque de perte irréversible de biodiversité.

En avril 2022, la province a finalement annoncé la mise en place d’un moratoire temporaire sur l’exploitation de 1,7 million d’hectares de forêts anciennes dans la province, sur les 2,6 millions d’hectares qu’elle avait annoncé vouloir protéger un an plus tôt.

On a eu très peu de mises à jour sur la façon dont ces suspensions sont arrivées. On ne sait pas si ces exploitations dans les secteurs des meilleures des meilleures des forêts, les plus rares d’entre elles avec les plus gros arbres, ont vraiment ralenti.

Si l’exploitation générale diminue, c’est bien, mais il n’y a rien qui nous indique que ces plus belles forêts sont protégées.

Selon un rapport publié en avril 2020, les forêts anciennes sont plus rares que la province ne l'évalue, car seuls 3 % du couvert forestier de la province compte de très grands arbres, comme on les conçoit généralement en pensant aux forêts anciennes.

« Il y a des millions d’hectares de forêts anciennes qui restent, mais la majorité d’entre elles n’a rien à voir avec ce que les gens s’imaginent des forêts anciennes lorsqu’ils ferment les yeux. Les forêts anciennes qui suscitent des passions et auxquelles on est attachés sont extrêmement rares. » — Une citation de Torrance Coste, responsable de la campagne nationale, Wilderness Committee

Alors le gouvernement devrait donner plus de détails sur ces suspensions , poursuit-il.

Il appelle notamment David Eby, qui deviendra officiellement premier ministre de la Colombie-Britannique le 18 novembre, à respecter son engagement de faire des forêts anciennes une priorité.